Más de 15 docentes víctimas de extorsión en Barranquilla

Adeba denunció que los maestros reciben amenazas a través de mensajes de texto y WhatsApp en los que les exigen dinero bajo intimidaciones.

Las extorsiones contra docentes de colegios distritales de Barranquilla mantienen en alerta al sector educativo. Según denunció José Jiménez, presidente de la Asociación de Educadores de Barranquilla, Adeba, varios maestros han recibido amenazas que los han llevado incluso a solicitar traslados.

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De acuerdo con el dirigente sindical, los docentes están siendo contactados mediante mensajes de texto y WhatsApp, en los que delincuentes les exigen dinero y los amenazan con declararlos “objetivo militar” en caso de no acceder a sus exigencias.

Más de 15 casos en 2026

José Jiménez aseguró que durante este año ya se han registrado más de 15 casos de extorsión contra educadores, mientras que en 2025 la cifra superó los 20 casos.

“En algunos casos hemos identificado que se trata de delincuencia común y que, en ciertos barrios, puede involucrar a personas de la misma comunidad educativa. También hay situaciones relacionadas con estructuras criminales, muchas de ellas con integrantes que se encuentran recluidos en cárceles. Sin embargo, ya son varios los maestros que han solicitado traslados y, aunque la norma establece un plazo de tres meses, aún no hemos recibido respuesta de la Unidad Nacional de Protección sobre los estudios de riesgo. Algunos docentes deciden regresar a sus lugares de trabajo, mientras que otros optan por renunciar al estatus de protección y permanecer en la zona”, explicó Jiménez.

Aumento de amenazas al cierre de año

El representante de los docentes advirtió que las amenazas podrían incrementarse durante los últimos meses del año, periodo en el que históricamente se presenta un aumento de estos casos.