Alcalde y habitante de Mocoa denuncian total abandono del gobierno saliente tras tragedia en 2017

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Alcalde de Mocoa, Carlos Piedrahita, y Sandra Cifuentes, habitante, denuncian que no han recibido ayuda necesaria tras tragedia en 2017

Entre la noche del 31 de marzo y la madrugada del 1 de abril de 2017, lluvias extremas causaron el desbordamiento de los ríos Mocoa, Mulato y Sangoyaco provocaron una avalancha que arrasó con gran parte de Mocoa y dejó 335 personas fallecidas.

Un poco más de nueve años después de esta tragedia, Carlos Hugo Piedrahita, alcalde de Mocoa, y Sandra Cifuentes, habitante de la ciudad, denunciaron que no han recibido la ayuda suficiente.

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Se ha conocido que cerca de 1.000 personas no han recibido ayudas desde 2017 ni les han entregado sus viviendas, una de las damnificadas es Sandra Cifuentes, quien señaló que no les han cumplido con lo que les prometieron.

“No nos han dado vivienda, hubo 12 viviendas que construyeron, pero no tenían agua ni energía. Tomamos la decisión de meternos al predio para presionar para ver si el gobierno nos tomaba en cuenta y miraba la necesidad que tenemos de una vivienda digna”, explicó.

Cifuentes señaló que los llevaron a un albergue en condiciones deplorables, donde no les brindaron alimentación para los niños y las familias en el primer día.

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Por su parte, Carlos Hugo Piedrahita, alcalde de Mocoa, dio a conocer que no se ha podido reconstruir el tejido vivo social de los mocoanos ni las viviendas de las personas damnificadas.

“Son más de 1.200 personas que hoy esperan que el Gobierno les entregue las viviendas”, afirmó.

El mandatario manifestó que el gobierno saliente tuvo en total abandono a la región y no ayudó con la reconstrucción del municipio.

“Han sido cuatro años de total abandono. Lo poco o mucho que se había avanzado se paralizó. Durante cuatro años, los mocoanos no han recibido atención”, explicó.

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