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Debate por tutelas contra presidentes: ¿coherencia jurídica o sobrecarga en el Consejo de Estado?

El reciente decreto del Gobierno Nacional que busca concentrar en primera instancia ante el Consejo de Estado las acciones de tutela interpuestas contra el presidente de la República ha generado un debate jurídico en el país.

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En 6AM W de Caracol Radio, el exministro de Justicia Wilson Ruiz defendió el retorno de las tutelas presidenciales al Consejo de Estado para dar coherencia al sistema de justicia, mientras que el abogado Édgar Valdeleón advirtió que concentrar las tutelas contra el presidente incrementará el exceso de trabajo en el Consejo de Estado.

Por un lado, Valdeleón reconoció que la reciente medida del Gobierno puede tener una finalidad organizativa: “El presidente de la República, con la finalidad de racionalizar el trabajo de los jueces, pues se identifica al Consejo de Estado como la primera instancia, puede tener esa finalidad como de organización”.

Sin embargo, advirtió que la decisión genera “que haya también un exceso de trabajo en el Consejo de Estado, es decir, si es dentro del margen de la conveniencia, pues también incrementa el nivel de trabajo judicial del Consejo de Estado que de por sí ya es excesivo en dicha corporación judicial”.

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Escuche el debate completo en 6AM W de Caracol Radio:

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