“El aeropuerto no representa la grandeza de Barranquilla”, representante Estefanel Gutiérrez

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El representante a la Cámara por Atlántico, Estefanel Gutiérrez, habló sobre el caos que se presenta en el aeropuerto Ernesto Cortissoz de Barranquilla

Estefanel Gutiérrez, representante a la Cámara por el departamento del Atlántico, pasó por los micrófonos de 6AM W de Caracol y se refirió al caos que se vive actualmente en el aeropuerto Ernesto Cortissoz de Barranquilla.

El representante señaló que hace falta una mejor infraestructura en el aeropuerto para que esté a la altura de la capital del Atlántico y sus habitantes.

“He sido muy claro desde el consejo de la ciudad de Barranquilla, que nuestra ciudad no puede estar trabajando para tener una economía sólida mientras tenga una infraestructura portuaria media, porque el aeropuerto no representa la grandeza de Barranquilla y de su gente”, afirmó.

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