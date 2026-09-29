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Priman derechos de un feminicida a los de las víctimas: hija de Luz Mery Tristán tras condena Ricci

Valeria Valencia Tristán, hija de Luz Mery Tristán, habló en 6AM W de Caracol Radio sobre la condena contra Andrés Ricci, declarado responsable del feminicidio agravado de la excampeona mundial de patinaje.

La joven aseguró que durante los últimos tres años su familia ha esperado que se haga justicia y cuestionó la exposición pública que ha tenido el condenado desde prisión.

“Las pruebas siempre estuvieron ahí”: hija de Luz Mery Tristán

Valeria aseguró que desde el comienzo del proceso su familia tuvo claridad sobre lo ocurrido y que las pruebas permitieron demostrar que se trató de un feminicidio.

“Llevábamos buscando por los tres años que se hiciera justicia por mi mamá. Las pruebas estuvieron ahí y se dieron cuenta de que sí fue un feminicidio”.

En desarrollo...

Escuche la entrevista completa AQUÍ: