No puede decirse que se hayan inflado las cifras: Martha Carvajalino sobre el ‘Libro de la Verdad’
La exministra de Agricultura en el gobierno anterior dejó claro que hicieron una labor muy importante y criticó que no se hiciera el empalme.
La exministra de Agricultura, Martha Carvajalino, habla sobre el 'Libro de la Verdad'
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Martha Carvajalino, exministro de Agricultura del gobierno de Gustavo Petro, conversó con Julio Sánchez Cristo en 6AM W de Caracol Radio, donde habló sobre el ‘Libro de la Verdad’ y rechazó las acusaciones que hace el nuevo gobierno a su gestión.
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Laura Duarte
Periodista y politóloga de la Universidad Javeriana de Bogotá, con énfasis en comunicación y participación...