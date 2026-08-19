No puede decirse que se hayan inflado las cifras: Martha Carvajalino sobre el ‘Libro de la Verdad’

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

La exministra de Agricultura, Martha Carvajalino, habla sobre el 'Libro de la Verdad'

Martha Carvajalino, exministro de Agricultura del gobierno de Gustavo Petro, conversó con Julio Sánchez Cristo en 6AM W de Caracol Radio, donde habló sobre el ‘Libro de la Verdad’ y rechazó las acusaciones que hace el nuevo gobierno a su gestión.

Noticia en desarrollo...

Escuche la entrevista completa:

El código iframe se ha copiado en el portapapeles Escucha el audio 00:00:00 13:30 Descargar Compartir Cerrar Facebook Twitter Linkedin WhatsApp Cerrar

Escuche Caracol Radio EN VIVO: