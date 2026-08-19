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19 ago 2026 Actualizado 14:17

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No puede decirse que se hayan inflado las cifras: Martha Carvajalino sobre el ‘Libro de la Verdad’

La exministra de Agricultura en el gobierno anterior dejó claro que hicieron una labor muy importante y criticó que no se hiciera el empalme.

La exministra de Agricultura, Martha Carvajalino, habla sobre el &#039;Libro de la Verdad&#039;

La exministra de Agricultura, Martha Carvajalino, habla sobre el 'Libro de la Verdad'

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Martha Carvajalino, exministro de Agricultura del gobierno de Gustavo Petro, conversó con Julio Sánchez Cristo en 6AM W de Caracol Radio, donde habló sobre el ‘Libro de la Verdad’ y rechazó las acusaciones que hace el nuevo gobierno a su gestión.

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Periodista y politóloga de la Universidad Javeriana de Bogotá, con énfasis en comunicación y participación...

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