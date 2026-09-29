El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Debate exministros: ¿Gobierno tiene intenciones políticas con FMI o Petro dejó quebrado al país?

Los exministros Daniel Rojas, de la administración Petro, y Juan Alberto Londoño, del gobierno Duque, debatieron en los micrófonos de 6AM W, con Julio Sánchez Cristo, acerca de la gestión que hizo el Gobierno de Abelardo de la Espriella en el Fondo Monetario Internacional (FMI) para buscar una salida a la crisis fiscal de Colombia.

Lea aquí: Gobierno califica de crítica la situación fiscal y activa plan de ajuste con apoyo del FMI

Para Rojas, exministro de Educación y exdirector de la SAE, es claro que el Gobierno Nacional tiene una “intención política” en que Colombia acuda al FMI, al que catalogó como “chivo expiatorio”, para solucionar sus problemas económicos.

Recordó que el ministro de Hacienda, Miguel Gómez, había afirmado que el país no necesitaba ir al FMI. Sin embargo, posteriormente el presidente De la Espriella dijo lo contrario y el jefe de cartera cambió de opinión.

Le puede interesar: ¿Es conveniente para Colombia buscar al FMI para solucionar crisis fiscal? Congresistas debaten

“Los únicos que dicen que el sistema colombiano no tiene la capacidad para afrontar la situación son el presidente de la República y el ministro de Hacienda”, dijo.

De esta manera, el exministro Rojas señaló que el Gobierno está creando la situación ideal para que el FMI “imponga un plan de ajuste” en Colombia.

¿Acudir al FMI es la única salida a la crisis financiera?

Juan Alberto Londoño, exministro del gobierno Duque, afirmó que el acudir al Fondo Monterio Internacional “no es bueno”, aunque aclaró que la determinación del Gobierno De la Espriella se basa en que la administración Petro dejó quebrado al país. “Se nos acabó el cupo en la tarjeta de crédito”.

Explicó que las razones por las que el Gobierno Nacional acude al FMI:

FMI presta más barato , al 6% máximo.

, al 6% máximo. Les dará credibilidad a los mercados.

Se debe ajustar el déficit: no despilfarrar la plata, aumentando el ingreso o vendiendo activos.

“Si seguimos teniendo ingresos de 29 y gastando 40, nos vamos a quebrar”, advirtió.

Vea aquí: Presidente pide negociar con investigados por corrupción de gobierno Petro: tendrán castigo atenuado

Finalmente, Londoño expresó que Colombia se endeudaba antes al 8% y ahora lo hace al 13%.

“El concepto de la izquierda equivocado es que los países no se quiebran, están errados”, concluyó.

Escuche el debate completo de los exministros aquí: