Uribismo vs. abelardismo: estalla la pelea por el futuro de la derecha en Colombia

El Centro Democrático rompió definitivamente relaciones con el Partido de Salvación Nacional, de Enrique Gómez Martínez. Aseguraron este lunes que se han dado “constantes descalificaciones y una actitud displicente” desde esa colectividad, por lo que “no existe interés alguno en construir coaliciones” para las elecciones regionales.

Si la relación continúa desgastándose, se entiende que ambos sectores se enfrentarían en las elecciones regionales de 2027, y la derecha llegará dividida. De ese escenario, podría sacar ventaja la izquierda, liderada por el Pacto Histórico.

Frente a ese panorama, pasaron por los micrófonos de 6AMW de Caracol Radio los políticos José Obdulio Gaviria, ideólogo del Centro Democrático, y el abogado Oswaldo Ortiz hablaron en 6AMW sobre la división entre el Centro Democrático y Salvación Nacional.

Ortiz defendió el proyecto de Salvación Nacional y aseguró que representa una nueva opción política: “Ya la gente se está dando cuenta de quién quiere neutralizar políticamente a la izquierda colombiana, y se dieron cuenta de que nació una nueva opción, que sí está poniendo los puntos sobre las íes”, dijo.

Gaviria le respondió: “Nosotros somos el partido de la libertad, y si el partido Salvación Nacional lo es, maravilloso, y si no lo es, pues él definirá su propio perfil político. Yo me siento militando en el partido de la libertad contra el comunismo”, dijo.

Ahora, Ortiz defendió las críticas de Enrique Gómez al expresidente Álvaro Uribe y cuestionó el rumbo del Centro Democrático: “No tenemos una marca de ganado, como seguramente muchos creen que históricamente sucede”, dijo sobre las personas del uribismo que estarían saltando al abelardismo.

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