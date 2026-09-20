Riquelme habló con Lorenzo: Arruabarrena reveló detalles de convocatoria de Montero a Selección

Boca Juniors se impuso en su visita a San Lorenzo por la fecha 10 de la Liga de Argentina por 0-2, con los goles de Leandro Lozano y Miguel Merentiel. El arquero Álvaro Montero fue titular y no tuvo mucha participación, pues apenas realizó una atajada en el encuentro.

Le puede interesar: Álvaro Montero, aplaudido por hinchas de Boca: Figura Vs. Sao Paulo tras conocer muerte de su abuela

Tras acabar el encuentro, Montero inició los preparativos para su viaje a Estados Unidos y sumarse a la concentración de la Selección Colombia en Filadelfia.. El arquero guajiro recibió su llamado para los amistosos contra México (26 de octubre), Paraguay (2 de octubre) y Perú (6 de octubre), en los que apunta a ser titular al menos en alguno.

Boca pierde a Montero para un partido crucial

Ante el llamado de Montero a la Tricolor, los hinchas de Boca han mostrado preocupación por su ausencia para un partido clave: los cuartos de final de la Copa Argentina contra Racing, que tendrán lugar el domingo 27 de septiembre. El portero ya fue crucial en la serie de octavos de final ante Vélez, pues atajó un penal que terminó dando la clasificación, pero no podrá estar en la instancia de los ocho mejores.

Por esta situación fue preguntado el entrenador de Boca, Rodolfo Arruabarrena, quien dio a entender que el club trató de mantener a Montero, pues el presidente, Juan Román Riquelme, se comunicó con el técnico de la Tricolor, Néstor Lorenzo.

Navarro Montoya sobre Montero: En Boca no basta con 10 partidos buenos, tiene que jugar 100 bien

“Nosotros hablamos, en este caso el presidente (Juan Román Riquelme) con Néstor (Lorenzo), y fue claro: lo necesita. Y yo no le voy a cortar la opción a un jugador de representar a su país, a su selección”, contó Arruabarrena en la rueda de prensa.

Montero, de criticado a indispensable

Las vueltas que da el fútbol han llevado a Montero a ser indispensable para Boca, luego de un inicio lleno de críticas, sobre todo por el partido contra Riestra en el que tuvo errores que costaron la derrota. Desde entonces, su nivel subió y fue clave en las series de Copa Argentina contra Vélez y en los playoffs de la Sudamericana ante 0’Higgins.

Álvaro Montero, del odio al amor en Boca: Periodista lo cataloga como “el Courtois de Sudamérica”

Montero debutó en la Selección Colombia en 2019 bajo las órdenes de Carlos Queiroz y desde entonces ha jugado 11 partidos, 9 como titular. Su último juego fue el amistoso con Francia en marzo que terminó en derrota por 3-1. En este inicio del nuevo ciclo, apunta a ser titular al menos el primer juego contra México, ante la ausencia de Camilo Vargas.