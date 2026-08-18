Suspensión de agua en Tunja se extenderá durante varias horas por reparación en la red

La suspensión del servicio de agua comenzó a programarse desde el mediodía de este martes en diferentes sectores de Tunja, debido a una fuga detectada en la red de conducción desde el embalse hacia la planta de tratamiento. La empresa Veolia explicó que el daño se presentó después de los trabajos realizados para reubicar la tubería afectada por el deslizamiento registrado en abril en el sector de San José del Gacal.

William Hernández, gerente de Veolia Aguas de Tunja, explicó que la compañía tuvo que instalar 300 metros de nueva tubería en una zona considerada más estable, luego de determinar que los 80 metros inicialmente afectados no eran suficientes para garantizar la seguridad de la conducción. Según el funcionario, tras los empalmes realizados el domingo se detectó una nueva fuga que obliga a intervenir nuevamente la red.

Hernández señaló que la reparación directa tomaría cerca de tres horas, pero el restablecimiento del servicio será gradual debido al tiempo necesario para volver a llenar la conducción, la planta y los tanques de almacenamiento. La empresa estima que el agua podría llegar nuevamente a la planta hacia las ocho de la noche, mientras que la recuperación completa de las redes podría extenderse durante la noche y parte de la madrugada.

Veolia aseguró que se mantendrá el suministro en sectores donde están ubicados hospitales, clínicas y otros puntos prioritarios. Además, dispone de carrotanques para atender eventuales necesidades de abastecimiento. El gerente indicó que esta intervención busca dejar solucionado definitivamente el problema en la zona y reducir el riesgo de una nueva afectación durante la temporada de lluvias.