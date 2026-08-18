Infraestructura de la Institución Técnica de Monguí está deteriorada y hay riesgo de colapso

Los techos de la institución Educativa se están cayendo y han puesto en riesgo a 400 personas entre estudiantes, docentes y personal administrativo / Foto: Suministrada.

Monguí

Una grave preocupación mantiene en alerta a la comunidad educativa de la Institución Educativa de Monguí, debido al avanzado deterioro de su infraestructura. Según Andrés Camilo Fernández, integrante de la Asociación de Padres de Familia y del Consejo Directivo, más del 70 % de las instalaciones presentan afectaciones y varias áreas permanecen fuera de servicio.

El deterioro ha obligado a inhabilitar salones, el aula utilizada como teatro y la capilla de la institución, espacios que además de prestar servicio al colegio tienen importancia para la comunidad del municipio.

“Del 100 % de la infraestructura de la institución, hoy hay un daño en más del 70 %”, aseguró Fernández, quien calificó la situación como delicada, especialmente por el estado de las cubiertas.

Uno de los principales motivos de preocupación está relacionado con los techos de la institución, que tiene más de 70 años de funcionamiento. De acuerdo con Fernández, las cubiertas fueron construidas con materiales y estructuras de gran peso que, con el paso del tiempo, han contribuido al debilitamiento de la edificación.

El representante de los padres de familia recordó que desde 2022 existe un informe de la Unidad de Gestión del Riesgo de Boyacá que advierte sobre el riesgo asociado al posible colapso del techo.

“Si no se interviene pronto el tema de la cubierta y se le quita peso, va a llegar un momento en el que esa infraestructura va a colapsar”, señaló.

La situación genera especial preocupación porque en las instalaciones permanecen diariamente estudiantes, docentes y trabajadores administrativos. Según la comunidad educativa, alrededor de 400 personas podrían estar expuestas a las condiciones de deterioro.

Llamado urgente a las autoridades

Fernández hizo un llamado a las autoridades municipales, departamentales y nacionales para que intervengan de manera prioritaria la infraestructura y eviten que el deterioro continúe avanzando.

“En la institución hay vidas, hay seres que están en riesgo, nuestros hijos, los docentes, el personal administrativo”, manifestó.

La comunidad educativa pide que se revisen las condiciones actuales del plantel y se adopten medidas antes de que ocurra una emergencia.

“No queremos que a futuro tengamos que lamentarnos”, concluyó Fernández, al insistir en que la situación requiere atención urgente por parte de las autoridades competentes.