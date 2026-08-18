Sogamoso sería pionero en el manejo de los residuos sólidos

Sogamoso

Felipe Chaparro, gerente de Coservicios lideró una visita técnica internacional a Valencia y Madrid, España para conocer el funcionamiento de una planta de residuos sólidos que, por su capacidad, número de municipios que depositan sus basuras allí podría ser un ejemplo para solucionar el problema de disposición final de residuos sólidos que vive el municipio de Sogamoso desde 2023 cuando se cerró el Relleno Sanitario Terrazas del Porvenir. Destacó que el municipio sería pionero en el país con la materialización de este proyecto.

La comitiva también estuvo visitando la empresa Imabe Innovaciones que desde 1975, desarrolla maquinaria para el reciclaje y el tratamiento de residuos, ayudando a sus clientes a optimizar sus procesos con tecnología fiable y duradera.

“En Valencia hicimos un recorrido por una planta de orgánicos que se asemeja a las condiciones de los estudios y diseños que la alcaldía de Sogamoso hizo, en donde sus dimensiones y la cantidad de basuras generadas son parecidas, en donde evidenciamos cómo es la selección de los orgánicos, de los impropios y la selección de todo el material aprovechable, plásticos, vidrios, cartón. Estas personas pudieron conocer cómo se hace el tratamiento de residuos en el primer mundo, específicamente en España, para que nosotros en Sogamoso estemos a la vanguardia en manejo de residuos. También visitamos una de las fábricas que hace este tipo de plantas en donde evidenciamos el tipo de materiales que utilizan, la calidad que usan estas máquinas, pero también evidenciamos cómo una empresa que lleva alrededor de 70 años en funcionamiento mediante su experiencia ha hecho un buen manejo de residuos y que la multinacional que ha llegado a todos los continentes del mundo y a muchos países”.

Destacó que las personas que acompañaron la visita podrán replicar en el municipio las bondades de las dos plantas visitadas, la de tratamiento de residuos sólidos y la fábrica donde se elaboran las máquinas.

“Para mí como gerente de Coservicios, es muy importante que todas esas personas hayan tenido el conocimiento pertinente para poder transmitir la información a toda la comunidad en general. Con este conocimiento de cómo se hace el tratamiento de los residuos en España, todos los que hicieron parte de esta gira técnica pueden llegar a Sogamoso a contar la experiencia”.

Destacó las altas expectativas que hay en el municipio para hacer realidad esa planta que reduciría a cero el impacto ambiental.

“Nosotros tenemos una expectativa muy alta en Sogamoso, ellos ya quieren que este proyecto sea una realidad porque realmente el impacto ambiental que acá es otra de las cosas muy positivas de este bonito proyecto es que el impacto ambiental se disminuiría al 0%, en donde entendimos cuál es el tratamiento de los lixiviados, el de los orgánicos, con qué fin se separan estos orgánicos para generar compost o abonos”.

El gerente de la empresa de Servicios Públicos de Sogamoso destacó el avance de la Consultoría contratado con la empresa Proma, que le daría paso a la materialización de la planta de tratamiento.

“Es un proceso de consultoría que contrató el municipio de Sogamoso mediante un convenio con el Ministerio de Vivienda y estamos en un 98% de ejecución de dicho contrato. Ya todos los estudios y diseños están prácticamente listos, solo hacen faltan unos pequeños ajustes en algunos formatos para poder radicar ante el Ministerio de Vivienda”.

Sogamoso sería pionero en el país en el manejo de los residuos sólidos con la construcción de este tipo de planta.

“Sería pionero en el manejo de los residuos en que una empresa de economía mixta manejaría este tipo de plantas. Nosotros vamos a radicar el proyecto ante el Ministerio de Vivienda, la idea es que mediante mesas técnicas podamos explicarle al Ministerio cuáles son los objetivos y las metas de dicho proyecto para poder gestionar estos recursos ante el gobierno nacional. Obviamente esto está enmarcado en el Plan del Gobierno Nacional de Basura Cero, este plan es muy ambicioso y seríamos la única ciudad que estaría cumpliendo realmente con esta planta de aprovechamiento de residuos orgánicos tienen muchos componentes, pero realmente lo importante aquí es generar el menor impacto ambiental, generando mayor vida útil a un relleno sanitario porque nosotros evitaríamos hacer la disposición final. Que allí lleguen los residuos que ya no se pueden aprovechar, llámense sanitarios o voluminosos y los que sí se pueden aprovechar, evitemos llevarlos al relleno sanitario. Yo creería que estaríamos logrando la viabilidad técnica y posterior a la viabilidad financiera con el nuevo Gobierno”.

Si todos los tiempos se cumplen y se logran los apoyos, la planta sería una realidad en 2027, según el gerente de Coservicios.

“El proyecto tenía un cronograma de ejecución de 18 meses. Obviamente queremos que sean tiempos más cortos en la ejecución del proyecto, pero creeríamos que antes de terminar el gobierno local, diciembre de 2027, podríamos tener esta planta de aprovechamiento de residuos orgánicos”.

¿Qué decirle a la gente que sin conocimiento de causa se opone a esta iniciativa?

“Nosotros lo que hemos hecho ha sido un estudio muy juicioso, una caracterización de los residuos de todos los sogamoseños, hemos evidenciado cómo se financiaría este proyecto, hemos buscado cómo va a ser la operación de este proyecto, en el sentido de que la empresa de servicios pueda asumir el reto y aquí lo importante es que todo el mundo se sume, que todas las personas que crean que este proyecto no es necesario, sí es necesario en Sogamoso”.

Destacó el gerente de Coservicios que España le lleva por lo menos 30 años a Colombia en este tipo de plantas.

“Ya tiene una experiencia y una curva de aprendizaje muy importante. Nosotros hasta ahora estamos tratando de llevar este proyecto a Sogamoso y realmente estaríamos a la vanguardia del mundo, por lo menos en manejo de residuos en el municipio. Todos tenemos que sumarnos es un proyecto ambientalmente bonito, que generaría cero impactos ambientales, porque realmente lo que nos genera cualquier impacto ambiental son los orgánicos, estos son los generan descomposición, lixiviados y si los aprovechamos y generamos abono, generamos compost, pues estamos evitando ese problema en el relleno sanitario prácticamente podríamos decir que se puede generar cero lixiviados dentro de este proceso”.

¿Qué papel jugarían las comunidades que viven cerca del relleno sanitario Terrazas del Porvenir y de esta nueva estructura?

El gerente de Coservicios dijo que, “la idea es que todos nos sumemos a este proyecto. Yo creería que todos los sagamoseños vamos a ser parte importante de este proyecto porque realmente nosotros desde la selección en la fuente, entendiendo las nuevas rutas selectivas, vamos a aportar nuestro granito de arena y específicamente las comunidades del relleno se van a beneficiar en puestos de trabajo. Las plantas que vimos en España generan alrededor de 70 puestos de trabajo”.

Habría cambios en las rutas de recolección o en las tarifas que pagan los usuarios. Esto respondió el gerente de Coservicios.

“Lo más importante es que nosotros estamos llevando a Tunja cobrando una tarifa techo. O sea, no podemos cobrar más en la tarifa de aseo, pero si nuestro relleno sanitario estuviera abierto esa tarifa de transporte bajaría considerablemente. Obviamente todo eso está vigilado por la Superintendencia de Servicios Públicos y nosotros entendemos que este proyecto también tiene algunos incentivos del Gobierno Nacional a todo aquel que esté generando menor impacto en la disposición final, porque lo importante acá es que busquemos esa figura de Basura Cero”.

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Lo que opinan los asistentes a la gira por España

Fanny Alvarado, líder comunal: Destacó dos aspectos fundamentales de la visita. El primero relacionado con el mejoramiento de la vida a los habitantes que están en torno o residiendo cerca al relleno sanitario y la posibilidad de generación de empleo en torno a la cadena de valor que se le debe dar a las basuras en la ciudad para generar oportunidades y proyectos productivos.

Rodrigo Pérez, presidente de la Asociación de Juntas de Acción Comunal de Sogamoso: Celebró la experiencia del viaje y poder conocer una planta de tratamiento de residuos sólidos que se pueda replicar en Sogamoso. También habló de los retos que tiene el municipio para exponer el proyecto y socializarlo con la comunidad para que tenga la aceptación que debe tener y el papel de la empresa Coservicios.

Dumar Pérez García, Concejal Centro Democrático: Destacó el viaje a conocer la planta de tratamiento de residuos orgánicos y aseguró que, “si llevamos esta réplica, esta planta a la ciudad de Sogamoso, sería muy bonito para la comunidad porque seríamos la ciudad ejemplo para Colombia”.

Jorge Eliécer Gómez, rector Colegio Técnico Industrial Gustavo Jiménez de Sogamoso. Calificó como muy importante la experiencia porque se abre una visión de cómo disponer los residuos, qué hacer con la basura y pensar en una ciudad ecológica, amigable con el medio ambiente y, sobre todo, la responsabilidad de las familias de los hogares para aportar que la ciudad sea una ciudad verde.

Fabián Alberto Acevedo Fernández, presidente del Sindicato de Trabajadores de Coservicios. Celebró la oportunidad de conocer de primera mano el proyecto que tiene pensado implementar la alcaldía de Sogamoso que calificó de ambicioso. “Es un proyecto muy ambicioso que llegaría a beneficiar absolutamente a toda la comunidad y también muy posiblemente a la región y a la provincia de Sugamuxi”.

Se refirió a que no habría cambios ni afectaría a los trabajadores de la empresa. “Se hicieron algunas indagaciones de la prestación del servicio, recolección y transporte, que es lo que tiene que ver directamente con Coservicios, lo que estamos en este momento realizando no entraría a afectarnos absolutamente nada a los trabajadores”.

Pedro Andrés Olarte, Consejo Consultivo de ordenamiento territorial del municipio de Sogamoso: Hizo una invitación a la comunidad a informarse sobre esta iniciativa con la cual la alcaldía de Sogamoso busca atender el problema de las basuras. “Invitamos de manera cordial a las comunidades a que participen activamente en este proceso para que lo conozcan a profundidad y de esa manera logremos que Sogamoso se convierta en un dinamizador desde el punto de vista de la recuperación de residuos orgánicos en Colombia”.