Boyacá fue el único departamento donde aumentó la pobreza monetaria durante el año 2025

La pobreza en Colombia pasó del 31,6 % al 28 %, mientras en Tunja pasó del 30,9 % en 2024 al 31,6 % en 2025

Boyacá

Las cifras de pobreza monetaria reveladas por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) generan preocupación en Boyacá. Mientras el indicador disminuyó en Colombia, al pasar del 31,6 % al 28 %, el departamento presentó un comportamiento contrario y fue el único del país donde aumentó durante 2025.

El profesor Jacinto Pineda, de la Escuela Superior de Administración Pública (ESAP), explicó que la pobreza monetaria está directamente relacionada con los ingresos de los hogares y señaló que en Tunja también se registró un incremento.

“La pobreza en Colombia pasó del 31,6 % al 28 %, mientras en Tunja pasó del 30,9 % en 2024 al 31,6 % en 2025”, explicó.

Según el docente, este comportamiento significa que actualmente alrededor de 406 mil personas en Boyacá viven con menos de 412.693 pesos, que corresponde a la línea de pobreza monetaria señalada para el departamento.

“Esto significa que del año 2024 al año 2025, 12 mil boyacenses pasaron a la pobreza”, afirmó.

Pineda también llamó la atención sobre los ingresos que reciben los hogares boyacenses. Explicó que el ingreso per cápita de la unidad de gasto en Boyacá se ubicó en 935.611 pesos, mientras que a nivel nacional llegó a 1 millón 281.590 pesos.

Para el docente, esta diferencia evidencia uno de los principales problemas económicos que enfrenta el departamento: el bajo crecimiento de los ingresos de las familias.

“Tenemos un gran problema en Boyacá y es el crecimiento lento de los ingresos de los boyacenses”, sostuvo Pineda, quien agregó que esta situación también se evidenció en Tunja, donde los ingresos disminuyeron entre 2024 y 2025.

El profesor explicó que el problema no se limita a la cantidad de dinero que reciben los hogares, sino que tiene consecuencias sobre la calidad de vida de las familias, debido a que “esto se traduce en que hay menos acceso a bienes y servicios”.

Boyacá, en contraste con otros departamentos

Jacinto Pineda destacó que mientras Boyacá presentó un aumento de la pobreza monetaria, otros departamentos registraron reducciones importantes.

“En general, todos los departamentos tuvieron un comportamiento muy positivo”, señaló.

Tolima fue el departamento con la mayor reducción, con 7,6 puntos porcentuales menos, seguido por Nariño, con 5,8 puntos; Sucre, con 5,7; y La Guajira y Antioquia, con reducciones de 5,5 puntos porcentuales.

Pineda insistió en que el resultado de Boyacá debe generar una discusión sobre las condiciones económicas del departamento y las estrategias que deben adoptar las administraciones públicas.

“Buena parte de la acción estatal debe estar concentrada en generar una mayor productividad entre los boyacenses”, manifestó.

Finalmente, el profesor de la ESAP advirtió que existe una situación particularmente compleja en aquellas ciudades y municipios donde la generación de producción económica es baja, lo que termina limitando la capacidad de los hogares para aumentar sus ingresos.

“Es muy compleja la situación que viven ciudades donde el nivel de generación de producción económica es muy bajo”, dijo.