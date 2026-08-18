Chiquinquirá refuerza seguridad tras hechos violentos y ofrece recompensa de hasta $30 millones

Entre las nuevas medidas también se contempla reforzar la vigilancia en el centro de acopio con 48 cámaras y establecer restricciones en algunos sectores

Chiquinquirá

El alcalde de Chiquinquirá, Jefferson Leonardo Caro Casas, lideró un Consejo de Seguridad Extraordinario con la participación de las autoridades de Policía, Ejército y demás organismos de seguridad, luego de los hechos violentos registrados durante los últimos días y que han alterado la tranquilidad de los habitantes del municipio.

El encuentro tuvo como propósito evaluar la situación de seguridad, exigir resultados a la Fuerza Pública y establecer medidas concretas para responder a las preocupaciones de la comunidad.

Como resultado del trabajo investigativo adelantado por las autoridades, el mandatario confirmó la captura de presuntos responsables de los recientes homicidios. Además, señaló que tres personas ya cuentan con medida de aseguramiento por hechos registrados semanas atrás, mientras que otras dos se encuentran en proceso de judicialización por los acontecimientos más recientes.

“Muchas personas dicen que la Policía no hace nada, que el Ejército no hace nada o que la Alcaldía no hace nada. Sin embargo, nosotros no podemos informar en algunos momentos porque se puede afectar el proceso que se lleva a cabo detrás de estas capturas”, explicó.

El mandatario destacó también el papel de la ciudadanía en la entrega de información que permitió la reacción de las autoridades y reiteró que la seguridad requiere un trabajo articulado entre las instituciones y la comunidad.

Recompensas

Una de las principales medidas anunciadas durante el Consejo de Seguridad es la creación de una bolsa de recompensa de hasta 30 millones de pesos para quienes suministren información certera que permita identificar, capturar y judicializar a personas responsables de hechos que atenten contra la seguridad y la convivencia en Chiquinquirá.

La Administración Municipal indicó que se garantizará la absoluta reserva de la identidad de quienes entreguen información.

“Hay una bolsa de hasta 30 millones de pesos para las personas que quieran dar información de aquí en adelante, que tenga vocación de éxito; es decir, que nos lleve a la captura de personas que quieran atentar contra la seguridad y contra la convivencia de nuestro municipio”, señaló.

La Alcaldía aseguró que próximamente serán socializados los números y canales habilitados para entregar información de manera segura y confidencial.

Más cámaras

Durante el Consejo de Seguridad también se abordó el fortalecimiento de la vigilancia en el centro de acopio de Chiquinquirá, uno de los puntos de mayor actividad comercial del municipio.

Según el alcalde, se adelantan gestiones para instalar alrededor de 48 cámaras de seguridad, que complementarán el sistema existente y permitirán mejorar el monitoreo del sector.

“Muy pronto se va a tener este circuito cerrado allá en nuestro centro de acopio, que para muchos de nosotros es la empresa más grande que tiene nuestro municipio. Allí muchos vamos a mercar y otros viven de esto”, indicó.

Restricciones

Entre las medidas adoptadas también se encuentra el cierre del sector ubicado frente a la estación de Policía durante la jornada y, inicialmente, hasta finalizar el puente festivo. La decisión busca reforzar la seguridad de las instalaciones policiales y de las personas privadas de la libertad que permanecen allí.

Caro reconoció que la medida puede generar afectaciones en la movilidad, por lo que anunció un plan de choque con las autoridades de tránsito para establecer alternativas que permitan reducir los traumatismos en la zona.

Asimismo, se contempla la restricción del parrillero en motocicleta y de determinados vehículos que transporten pipetas de gas en algunos sectores de la ciudad. Estas medidas serán formalizadas y posteriormente socializadas con la comunidad.