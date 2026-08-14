Precio del dólar en Venezuela para HOY 14 de agosto: así está el valor oficial y la oferta laboral

Imagen de la divisa estadounidense tomada de Getty Imagenes (Crédito: Witthaya Prasongsin) // Imagen de Benjamin Franklin tomada de Getty imagenes (Autor: Matt Anderson Photography) // Imagen de la lupa tomada de Getty imagenes (Autor: Dimitris66)

El dólar estadounidense se ha convertido en uno de los principales referentes económicos en Venezuela, donde su cotización influye directamente en el precio de alimentos, medicamentos, servicios y otros productos de consumo diario.

Pese a ello, el país mantiene como moneda oficial el bolívar y la divisa estadounidense es utilizada de forma habitual en transacciones comerciales y como referencia para establecer precios, por lo que su comportamiento es seguido de cerca por diferentes sectores.

Por este motivo, el Banco Central de Venezuela (BCV) publicó la cotización oficial del dólar para este 14 de agosto de 2026, una tasa que también sirve de referencia para calcular el costo de algunos trámites y servicios que se liquidan en moneda extranjera.

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Banco Central de Venezuela

El Banco Central de Venezuela (BCV) informó que la tasa oficial del dólar para este viernes 14 de agosto de 2026 se ubicará en 771.07 bolívares venezolanos (VES) por cada dólar estadounidense. Esta cotización sirve como referencia para diversas operaciones financieras, comerciales y cambiarias.

Asimismo, la entidad publicó la tasa oficial de otras divisas internacionales, establecidas de la siguiente manera:

Euro (EUR): 889.45 bolívares (VES).

889.45 bolívares (VES). Yuan chino (CNY): 114.37 bolívares (VES).

114.37 bolívares (VES). Lira turca (TRY): 16.14 bolívares (VES).

16.14 bolívares (VES). Rublo ruso (RUB): 9.18 bolívares (VES).

Estas tasas son calculadas por el BCV con base en el promedio ponderado de las operaciones realizadas en las mesas de cambio de las instituciones bancarias autorizadas y constituyen la referencia oficial para el mercado cambiario venezolano.

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Banco de Venezuela

Aparte de publicar la tasa oficial del dólar, el Banco Central de Venezuela (BCV) da a conocer las cotizaciones de compra y venta de divisas que manejan las principales entidades bancarias del país para la jornada. Estos valores pueden variar entre instituciones financieras de acuerdo con sus tasas de cambio.

Las tasas reportadas por el BCV son las siguientes:

Banco Mercantil:

Compra: 766,86 // Venta: 774,99

BBVA Provincial :

Compra: 766,37 // Venta: 804,45

Banesco:

Compra: 794,66 // Venta: 836,31

Banco Venezolano de Crédito:

Compra: 767,37 // Venta: 782,07

Banco Nacional de Crédito (BNC):

Compra: 869,09 // Venta: 765,65

Otras instituciones:

Compra: 802,66 // Venta: 764,08

Es importante que tenga en cuenta que estas tasas corresponden a los valores de referencia publicados por el BCV. Las cotizaciones pueden presentar variaciones dependiendo de la institución financiera y del tipo de operación que realice.

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¿Cómo se calcula el precio del dólar en Venezuela?

El Banco Central de Venezuela (BCV) publica diariamente la tasa oficial del dólar con base en el promedio ponderado de las operaciones realizadas en las mesas de cambio de las instituciones bancarias, tanto públicas como privadas, que operan en el país. Este mecanismo busca reflejar un valor representativo del comportamiento del mercado cambiario.

La cotización oficial de la divisa estadounidense es un indicador importante para la economía venezolana, ya que sirve como referencia para la realización de transacciones comerciales, pagos de bienes y servicios, obligaciones con entidades públicas y otras operaciones financieras.

Según se indica en el BCV, el uso del promedio ponderado permite establecer una tasa de cambio que refleje con mayor precisión las condiciones del mercado, tomando como base las operaciones efectuadas por las entidades bancarias autorizadas.

Misión diplomática

La embajada de Estados Unidos en Venezuela abrió dos convocatorias laborales para profesionales enfocados en el sector de las ciencias sociales y humanas.

La misión diplomática, que retomó funcionamiento en 2019 tras siete años de ruptura de relaciones entre países, está buscando un asistente de gestión comunitaria y un coordinador de prensa y medios de comunicación. Ambas posiciones laborales son para llevarse a cabo desde Caracas.

El proceso está publicado en la página oficial de Solicitud Electrónica de Contratación (ERO) y se deberá llevar a cabo por este mismo medio. La convocatoria estará abierta hasta el miércoles 26 de agosto, junto a la siguiente documentación:

Asistente de gestión comunitaria:

Estudios universitarios con culminación de dos años de carrera o título profesional en las carreras de Comunicación, Negocios, Mercadeo o Recursos Humanos.

o en las carreras de Comunicación, Negocios, Mercadeo o Recursos Humanos. Dos años de experiencia en atención al público y difusión de contenidos.

en atención al público y difusión de contenidos. Dominio del español.

Buen manejo del inglés.

Coordinador de prensa y medios de comunicación:

Título universitario en periodismo, comunicación, relaciones internacionales, ciencias políticas o economía.

en periodismo, comunicación, relaciones internacionales, ciencias políticas o economía. Cuatro años de experiencia en medios de comunicación.

en medios de comunicación. Dominio del español.

Buen manejo del inglés.

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