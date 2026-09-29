Alcaldía retira residuos arrastrados por el río Manzanares en 700 metros de playa en Los Cocos. Foto: Alcaldía de Santa Marta

La Alcaldía de Santa Marta intervino cerca de 700 metros lineales de playa en el sector de Los Cocos, donde fueron retirados residuos, sedimentos, troncos y material vegetal que llegaron hasta la desembocadura del río Manzanares tras las fuertes lluvias del pasado sábado.

Con maquinaria amarilla y en coordinación con la Oficina para la Gestión del Riesgo, Atesa y Essmar, las autoridades adelantan las labores de limpieza y remoción del material acumulado en esta zona costera.

Durante la intervención fueron encontrados, además de madera y escombros, colchones, llantas y electrodomésticos entre los residuos arrastrados por la corriente del río.

El director de la Ogricc, Darío Linero, señaló que estos trabajos hacen parte del plan de contingencia que continúa activo en diferentes sectores afectados por las lluvias, entre ellos Taganga, el cauce del Manzanares y los barrios Timayuí, Los Alpes y otros puntos críticos.

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“Estamos trabajando de manera articulada para recuperar los espacios afectados”, aseguró el funcionario, quien también pidió a la ciudadanía evitar arrojar residuos al cauce del río, especialmente elementos de gran tamaño que puedan terminar siendo arrastrados durante las crecientes.

El Puesto de Mando Unificado permanece activo y las cuadrillas continuarán con las labores de limpieza en las zonas afectadas hasta avanzar en la recuperación de los sectores impactados por las lluvias