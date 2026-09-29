Semana de la Juventud se toma El Banco, Magdalena

Santa Marta

La Semana de la Juventud en el municipio de El Banco, se convirtió en un espacio de encuentro para cientos de jóvenes, quienes participaron en actividades deportivas, culturales, recreativas y formativas que permitieron mostrar sus talentos y fortalecer la convivencia.

Más allá de las actividades, estos espacios representan una oportunidad para que los jóvenes encuentren escenarios de participación, expresión y aprovechamiento del tiempo libre, especialmente a través del deporte y la cultura. También permiten visibilizar capacidades artísticas y deportivas que, en muchos casos, requieren de escenarios para desarrollarse y proyectarse.

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“Los jóvenes tienen talento, capacidades y mucho que aportar. Queremos seguir generando oportunidades para que puedan participar, desarrollar sus habilidades y hacer parte de las iniciativas que aportan a la construcción de comunidad”, expresó el Alcalde Ronald Flórez.