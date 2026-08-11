En Santa Marta advierten sobre el riesgo de las viviendas informales

Santa Marta

El fuerte sismo de magnitud 7,4 que sacudió a Colombia este lunes volvió a poner sobre la mesa la necesidad de revisar las condiciones de seguridad de las edificaciones y la preparación de las ciudades frente a este tipo de fenómenos naturales. Aunque en Santa Marta no se reportaron afectaciones tras el movimiento telúrico, desde el sector de la arquitectura advierten que existen zonas de la ciudad donde la construcción informal representa un riesgo importante.

Daniel Varón representante de la Asociación de Arquitectos del Magdalena en diálogo con Caracol Radio señaló que una parte de las viviendas de Santa Marta ha sido levantada de manera informal y, por tanto, no necesariamente cuenta con los requerimientos técnicos establecidos para garantizar un adecuado comportamiento frente a un sismo.

Le puede interesar:

Santa Marta habilita centro de acopio para apoyar a damnificados por terremoto en Colombia

El Magdalena activó campaña para los damnificados del terremoto en Colombia

“Hay unas deficiencias desde el Ordenamiento Territorial, la ciudad no hizo estudios serios de áreas de amenazas, dentro del Ordenamiento Territorial uno de los componentes para cartografiar son las zonas que están sometidas a amenazas en riesgo, entonces ese estudio no lo tenemos porque en el año 2020 el consultor no entregó ese insumo”, Daniel Varón Quintero, representante de la Sociedad Colombiana de Arquitectos, regional Magdalena.

Asimismo, manifiesta que la situación resulta preocupante en sectores ubicados sobre laderas de la Sierra Nevada que se encuentran dentro del perímetro urbano. Uno de los desafíos está relacionado con las viviendas construidas sin licencia y sin acompañamiento profesional, particularmente aquellas ubicadas en terrenos de pendiente.

No obstante, aseguró que no todas las edificaciones de Santa Marta presentan el mismo nivel de vulnerabilidad. El arquitecto destacó que las construcciones que se desarrollan bajo procesos formales de licenciamiento deben cumplir con estudios de suelo, diseños estructurales y las demás exigencias técnicas establecidas para este tipo de proyectos.

Según explicó, las obras desarrolladas mediante procesos contractuales con la Alcaldía o la Gobernación cuentan con interventorías y controles que buscan garantizar el cumplimiento de las especificaciones técnicas.