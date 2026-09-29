ESSMAR presenta su hoja de ruta ante representantes del Comité Intergremial del Magdalena

Santa Marta

Con el propósito de socializar el estado actual de la Empresa de Servicios Públicos del Distrito de Santa Marta, ESSMAR E.S.P., y las condiciones en las que fue recibida la entidad, se llevó un encuentro de la empresa con 13 gremios del sector productivo e integrantes del Comité Intergremial del Magdalena.

Durante la reunión, el gerente, David Millán Orozco presentó un panorama general de la situación actual de la Empresa, abordando aspectos relacionados con su operación, las condiciones encontradas al inicio de la actual gestión y los principales retos que enfrenta ESSMAR para fortalecer la prestación de los servicios públicos en Santa Marta.

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El espacio permitió intercambiar perspectivas con representantes de diferentes sectores productivos del departamento, quienes conocieron de primera mano las acciones que viene operando la Empresa y los procesos que se encuentran en marcha para atender las principales necesidades de la ciudad.

Por su parte, el presidente del Comité Intergremial del Magdalena, Raúl García Rodríguez, expresó el respaldo del sector gremial para avanzar hacia soluciones estructurales frente a los desafíos que enfrenta la ciudad en materia de servicios públicos.