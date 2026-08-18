Gobernadora del Magdalena pide reunión al presidente para buscar solución a crisis de energía. Foto: Gobernación / Caracol Radio

La gobernadora del Magdalena, Margarita Guerra, pidió al presidente Abelardo de la Espriella una reunión para buscar una solución de fondo a las dificultades que persisten con el servicio de energía en el departamento.

La solicitud se conoció después del bloqueo registrado este lunes en la vía Barranquilla-Santa Marta, en el sector del Puente de La Barra, donde una comunidad reclamaba por la falta de electricidad. El mandatario ordenó despejar la carretera y anunció gestiones para atender la situación.

Guerra pide soluciones al Gobierno Nacional

La mandataria agradeció la intervención presidencial, pero señaló que los bloqueos son consecuencia de una problemática que persiste y que afecta a miles de familias que reciben el servicio de Air-e y Afinia.

Por eso, le pidió al presidente recibirla en una reunión, junto con la ministra de Minas, para trabajar en una respuesta definitiva frente a las dificultades energéticas que enfrenta el departamento.

El llamado se produce después de varios bloqueos registrados durante el puente festivo por fallas en el servicio, entre ellos el ocurrido en Zona Bananera, que afectó durante horas la Troncal de Oriente y generó dificultades para turistas, transportadores y comerciantes.

La gobernadora insistió en que, aunque las vías de hecho afectan la movilidad, se requiere una solución estructural para evitar que las fallas eléctricas continúen generando nuevas protestas en el Magdalena.