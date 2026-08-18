Defensores de derechos humanos reaccionan ante presunto “castigo” por parte de ACSN en Santa Marta

Santa Marta

Luego de conocerse la circulación de un video, en el que se observa a varios jóvenes protagonizando una pelea aparentemente bajo los efectos del alcohol, enfrentándose en plena vía pública; el caso ha puesto sobre la mesa las denuncias sobre posibles mecanismos de control social ejercidos por grupos armados en distintos sectores de la ciudad.

Lerber Dimas, defensor de derechos humanos y director ejecutivo de la Plataforma de Defensores de Derechos Humanos, Ambientales y Liderazgos de la Sierra Nevada, afirma que este tipo de prácticas no serían nuevas. Según explicó, organismos como la ONU Derechos Humanos y la Defensoría del Pueblo ya han advertido en el pasado sobre situaciones similares, incluso mediante informes y alertas tempranas relacionadas con el control territorial y social ejercido por actores armados.

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“Este tipo de cosas no son nuevas, son recurrentes, se dan con mucha continuidad. Ellos siguieron durante mucho tiempo, solo que ahora se hizo público un video”, precisó.

¿Qué dicen las autoridades?

Sobre la veracidad del video, las autoridades manifiestan que, a través de sus organismos de inteligencia, adelantan la verificación de los mismos. Por el momento, técnicamente no ha sido posible confirmar su autenticidad, la fecha en que fueron grabados ni el contexto real en el que se habrían producido los hechos registrados en las imágenes.