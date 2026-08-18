Panamá espera fortalecer relaciones con Colombia durante el Gobierno de Abelardo de la Espriella

La cercanía del presidente Abelardo de la Espriella con Panamá podría facilitar el diálogo bilateral durante su Gobierno, según afirmó el embajador Mario Boyd Galindo en un encuentro empresarial realizado en Bucaramanga.

El embajador señaló que el presidente colombiano tiene amigos desde hace varios años en ese país y describió la relación con él como “fluida, amena y fácil”.

“Estamos seguros de que el comercio y el intercambio cultural con Colombia se van a profundizar y facilitar”, manifestó el embajador.

Aunque no anunció acuerdos o proyectos específicos entre los dos gobiernos, Boyd sostuvo que existen condiciones favorables para fortalecer las relaciones económicas entre Colombia y Panamá.

Empresarios de Santander, invitados a explorar el mercado panameño

Boyd también invitó a los empresarios santandereanos a explorar oportunidades comerciales en Panamá y ofreció el acompañamiento de la representación diplomática.

“Invito a todos los santandereanos a que vengan a Panamá a hacer negocios. La embajada está a sus órdenes para orientarlos”, expresó.

Los interesados podrán solicitar información a través de la embajada y recibir orientación de Graciela Martinelli, agregada comercial y especialista en negocios.

Boyd Galindo destacó las conexiones aéreas diarias entre los dos países y aseguró que los procedimientos para constituir compañías y obtener permisos de operación en Panamá son ágiles.

“En Panamá abrir una compañía y sacar el permiso de operaciones es muy fácil. Es cuestión de voluntad y llegar allá”, afirmó.

Panamá busca garantizar más agua para la operación del canal

El embajador también resaltó la posición de Panamá como centro logístico y comercial internacional, así como la ampliación del canal, que permite el tránsito de buques de mayor capacidad.

Además, mencionó las obras proyectadas en el río Indio para aumentar la disponibilidad de agua destinada al funcionamiento del canal y reducir las dificultades ocasionadas por fenómenos climáticos como El Niño.