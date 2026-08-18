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18 ago 2026 Actualizado 18:26

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Alcalde de Bucaramanga respalda a MinVivienda tras críticas por su viaje a Santa Marta

Portilla aseguró que el funcionario nunca se desconectó de sus labores y consideró que cuenta con el apoyo del presidente Abelardo de la Espriella.

María José Parra Cepeda

Bucaramanga
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El alcalde de Bucaramanga, Cristian Portilla, respaldó al ministro de Vivienda, Jaime Andrés Beltrán, tras los cuestionamientos generados por la difusión de imágenes del funcionario en Santa Marta.

Pues hay que recordar que las críticas surgieron porque el viaje de Beltrán en esa ciudad coincidió con la atención de la emergencia nacional. Sobre ese tema, el ministro negó que estuviera de vacaciones y explicó que viajó para encontrarse durante algunas horas con su esposa y sus hijos.

Frente a esa explicación, Portilla defendió que el funcionario compartiera tiempo con su familia y aseguró que no abandonó sus responsabilidades al frente del ministerio.

“No podemos desligar la condición humana y la condición de familia de sus quehaceres. Quiso quizás tomar un tiempo con su familia, pero nunca se ha desconectado de su labor como ministro”, afirmó.

El alcalde calificó los cuestionamientos como ataques y expresó su solidaridad con Beltrán, a quien describió como amigo de su equipo. También resaltó su origen bumangués y santandereano.

Portilla también recordó que el ministro cuenta con el respaldo del presidente Abelardo de la Espriella y sostuvo que tiene argumentos para responder por su actuación.

“Conozco su talante, su carácter, su disciplina y su esfuerzo. Sé que esto apenas es el comienzo de los grandes resultados que va a tener Jaime Andrés en la cartera de Vivienda”, concluyó.

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