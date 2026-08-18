Maluma prepara nueva gira mundial para 2027 y 2028

Maluma prepara una nueva etapa de su carrera internacional con el anuncio de una gira mundial para 2027 y 2028.

La producción será desarrollada en alianza con Fénix Entertainment, compañía argentina especializada en entretenimiento en vivo.

El acuerdo contempla el desarrollo, la estrategia y la producción global del próximo tour del artista colombiano, aunque por ahora todavía no se han confirmado las fechas, ciudades ni escenarios que harán parte del recorrido.

La alianza representa un nuevo paso en la expansión internacional de Maluma, quien durante más de una década ha construido una carrera con presencia en importantes mercados de América Latina, Estados Unidos y Europa.

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La nueva gira llevará su propuesta musical a escenarios internacionales durante 2027 y 2028.

El proyecto llega después del lanzamiento de “Loco x Volver”, el séptimo álbum de estudio de Maluma, presentado como un regreso a sus raíces y a la esencia de sus primeros años en Medellín.

De acuerdo con información publicada sobre la nueva gira, este proyecto discográfico será uno de los puntos de partida de la próxima etapa del artista.

Aunque todavía no existe un calendario oficial, se espera que próximamente sean anunciadas las primeras ciudades y fechas del tour.

La expectativa también crece entre sus seguidores, especialmente por la posibilidad de que el colombiano regrese a grandes escenarios de Latinoamérica, Estados Unidos y Europa.

Con esta alianza, Maluma y Fénix Entertainment apuntan a construir una gira de alcance global que acompañará la nueva etapa musical del artista durante los próximos dos años.