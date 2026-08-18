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18 ago 2026 Actualizado 13:50

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Bad Bunny anuncia el cierre de su gira mundial en Puerto Rico

El artista puertorriqueño despedirá el “DeBÍ TiRAR MáS FOToS World Tour” con dos conciertos en el Estadio Hiram Bithorn de San Juan, los próximos 22 y 23 de agosto.

SPAIN - JUNE 15: The singer Bad Bunny performs during his final concert at the Riyadh Air Metropolitano on 15 June 2026 in Madrid (Spain). The Puerto Rican artist has given ten concerts in the capital between 30 May and 15 June as part of his ‘DeBI TiRAR MaS FOToS World Tour’. (Photo By Ricardo Rubio/Europa Press via Getty Images)

SPAIN - JUNE 15: The singer Bad Bunny performs during his final concert at the Riyadh Air Metropolitano on 15 June 2026 in Madrid (Spain). The Puerto Rican artist has given ten concerts in the capital between 30 May and 15 June as part of his ‘DeBI TiRAR MaS FOToS World Tour’. (Photo By Ricardo Rubio/Europa Press via Getty Images) / Europa Press News

SPAIN - JUNE 15: The singer Bad Bunny performs during his final concert at the Riyadh Air Metropolitano on 15 June 2026 in Madrid (Spain). The Puerto Rican artist has given ten concerts in the capital between 30 May and 15 June as part of his ‘DeBI TiRAR MaS FOToS World Tour’. (Photo By Ricardo Rubio/Europa Press via Getty Images)
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Bad Bunny regresará a Puerto Rico para poner punto final a su exitosa gira mundial “DeBÍ TiRAR MáS FOToS World Tour”.

El artista confirmó dos presentaciones especiales en el Estadio Hiram Bithorn de San Juan, programadas para el 22 y 23 de agosto de 2026.

El anuncio llega bajo el mensaje “Cerramos en casa”, en referencia al regreso del artista a su tierra natal para despedir una de las etapas más importantes de su carrera.

La gira comenzó en noviembre de 2025 en República Dominicana y recorrió diferentes escenarios de América, Europa, Oceanía y Asia.

Aunque el calendario original contemplaba como última fecha el concierto del 22 de julio en Bruselas, Bad Bunny decidió sumar estas dos presentaciones en Puerto Rico como cierre definitivo.

La producción fue concebida como una gira internacional de estadios, con más de 50 presentaciones y una puesta en escena diseñada para grandes recintos.

El recorrido llevó la música de Bad Bunny a distintos continentes y consolidó el alcance internacional de su álbum “Debí Tirar Más Fotos”.

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Ahora, el artista cerrará este capítulo frente a su público puertorriqueño, en un regreso que también representa un homenaje a sus raíces y a la isla que ha estado presente en buena parte de su carrera.

Con estas dos fechas, Bad Bunny busca despedir oficialmente una gira que marcó uno de los momentos más importantes de su trayectoria y hacerlo, como él mismo anunció, “en casa”.

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