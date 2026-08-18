Morat inició su ‘Ya Es Mañana World Tour’ en Bogotá con tres conciertos en ‘sold out’

Morat dio inicio este fin de semana en Bogotá al ‘Ya Es Mañana World Tour’, con tres primeros conciertos, realizados los días 14, 15 y 16 de agosto en el Movistar Arena. Con boletería agotada, marcaron el comienzo de una gira que, además de presentar un nuevo espectáculo, llega acompañada de un compromiso con las comunidades afectadas por el terremoto ocurrido en Colombia el pasado 10 de agosto.

Como había anunciado previamente la banda, Juan Pablo Isaza, Juan Pablo Villamil, Simón Vargas y Martín Vargas unirán su música a las labores de reconstrucción. En alianza con UNICEF, los ingresos de sus conciertos en Colombia serán donados para atender la emergencia.

Además, acompañarán la construcción de escuelas en las regiones afectadas, con el propósito de contribuir a que niños y niñas puedan regresar a clases y recuperar los espacios educativos.

El ‘Ya Es Mañana World Tour’ fue presentado como el capítulo “final” de una historia que Morat ha desarrollado a través de cuatro discos. El recorrido parte de ‘Si Ayer Fuera Hoy’, continúa con ‘Antes de que Amanezca’ y ‘Ya Es Mañana Pt. 1′, y llegará a ‘Ya Es Mañana Pt. 2: El día completo’.

La propuesta gira alrededor de la idea de los futuros recuerdos y de una pregunta central: qué hacer hoy para sentirse orgulloso de los recuerdos construidos mañana.

La banda deleitó a su público con un repertorio de 26 canciones y una propuesta visual basada en el paso del blanco y negro al color.

Uno de los momentos destacados fue el ‘Stage B’, una cápsula iluminada ubicada en medio del público, donde además de cantar algunas de las más esperadas, incluyen a uno de sus fans para una experiencia inolvidable.

El repertorio también recorrió canciones de álbumes como Ya Es Mañana, Si Ayer Fuera Hoy, ¿A Dónde Vamos?, Balas Perdidas y Sobre el Amor y Sus Efectos Secundarios.

Otro de los elementos de esta nueva gira fue ‘El ‘traje que traje’, el código de vestuario propuesto por Morat. Trajes completos, corbatas y camisas ocuparon el Movistar Arena.

Morat continuará su paso por Bogotá con tres conciertos más los días 21, 22 y 23 de agosto.

Más fechas de ‘Ya Es Mañana World Tour’

Después de Colombia, el ‘Ya Es Mañana World Tour’ continuará por otros países. En septiembre, Morat llegará a Santiago de Chile, con presentaciones los días 8, 9, 10, 14, 15 y 16.

En Argentina, la banda se presentará en Buenos Aires los días 24, 25, 26, 29 y 30 de septiembre, mientras que en octubre comenzará su recorrido por España, con fechas en Barcelona, Pamplona, Valencia, Madrid y Sevilla.

En México, la gira se desarrollará entre el 6 de noviembre y el 3 de diciembre de 2026, incluyendo seis fechas en el Palacio de los Deportes de Ciudad de México, además de presentaciones en Guadalajara y Monterrey.

La etapa por Estados Unidos y Canadá comenzará el 26 de febrero de 2027 en Los Ángeles y se extenderá hasta el 14 de marzo, con paradas en ciudades como Chicago, Boston, Grand Prairie, Orlando, Toronto, Montreal y Nueva York.

Según el comunicado, el inicio de esta gira llega después de un primer Latin GRAMMY a Mejor Álbum Pop/Rock por ‘Ya Es Mañana’, dos presentaciones en Coachella 2026 y más de 24 conciertos con localidades agotadas en América Latina y Europa.