Llegaron a Chocó las ayudas recolectadas en Pasto para damnificados del terremoto

Pasto-Nariño

En Quibdó, Chocó, fueron recibidas las ayudas humanitarias recolectadas en la plaza de Nariño en Pasto, gracias a la solidaridad de los pastusos y nariñenses que de manera masiva acudieron a realizar sus donaciones para las personas damnificadas por el terremoto en esa región de Colombia.

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El traslado se hizo con el apoyo de la Asociación Colombiana de Camioneros de Nariño, que asumió los costos operativos como combustible y peajes para la operación de esta importante ayuda.

A la fecha, aproximadamente 120 toneladas de ayudas humanitarias han llegado al departamento del Chocó. El primer vehículo de carga arribó a Quibdó y culminó la entrega del material, mientras los demás automotores avanzan hacia el territorio de acuerdo con la programación establecida.

Una comisión de la Alcaldía de Pasto se desplazó a la zona para hacer acompañamiento en la entrega luego de identificar con las autoridades locales las comunidades y familias que requieren atención prioritaria, esto con el objetivo de garantizar que las donaciones realizadas por la ciudadanía lleguen de manera efectiva a quienes resultaron afectados por la emergencia.

“Más de 70 toneladas de alimentos se han entregado en este departamento, y estaremos en diferentes lugares apartados del Chocó aportando un granito de arena ante esta emergencia”: explicó el alcalde nocturno de Pasto, Luis Insuasty.

Por su parte, Yanci del Carmen Arango, gestora social del municipio de Quibdó, agradeció la solidaridad de la comunidad nariñense, así como el acompañamiento de la Alcaldía de Pasto y la Asociación Colombiana de Camioneros (ACC).

Otras ayudas fueron entregadas en Roldanillo y Buenaventura en el Valle del Cauca.

Las autoridades agradecieron la rápida respuesta y la solidaridad de la comunidad ante las múltiples necesidades que hoy enfrentan decenas de ciudadanos en los departamentos afectados por el terremoto del pasado 10 de agosto en Colombia.

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