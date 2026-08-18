Invertirán más de $48 mil millones para transformar estaciones de TM en el corredor Bogotá-Soacha

La Agencia Regional de Movilidad y TransMilenio firmaron un convenio interadministrativo por $48.43 millones para intervenir siete estaciones del corredor Bogotá–Soacha–Bogotá.

La intervención busca fortalecer la seguridad de la comunidad usuaria de las estaciones San Mateo, Terreros, La Despensa y León XIII en Soacha, y Bosa, Perdomo y Madelena en Bogotá, así como las condiciones de operación, administración e integración del servicio para las personas que se movilizan a diario entre Soacha y Bogotá, y viceversa.

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Del valor total del convenio, TransMilenio aportará $29.177 millones (60,24 %), y, la ARM aportará $19.259 millones (39,76 %). Los recursos se ejecutarán hasta el 31 de diciembre de 2027.

En ese orden de ideas, la Agencia Regional de Movilidad concentra su participación en las inversiones de infraestructura, financiando parte de la instalación de aproximadamente 140 puertas automáticas en las siete estaciones, sus adecuaciones físicas, el piloto de BCA en San Mateo y las intervenciones que permitirán integrar, por primera vez, algunas rutas del transporte público colectivo urbano de Soacha con el sistema TransMilenio. Además, aportará el equipo técnico encargado del seguimiento y acompañamiento a la ejecución del convenio.

Por su parte, TransMilenio liderará la estructuración técnica y la contratación de las intervenciones, además de garantizar su operación y sostenibilidad mediante las actividades de mantenimiento, aseo, señalización, seguridad, atención al usuario, interventoría, supervisión y el equipo técnico requerido para la ejecución del convenio.

Las intervenciones beneficiarán a más de 100.000 personas que, en promedio, se movilizan diariamente desde las estaciones ubicadas en el municipio de Soacha por el componente troncal del corredor Bogotá–Soacha, fortaleciendo el control de acceso, mejorando la seguridad y la circulación de los usuarios.