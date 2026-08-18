Gobierno de Boyacá rechaza secuestro de tres policías, dos de ellos boyacenses

Dos de los tres policías secuestrados en la vía Cúcuta-Ocaña son oriundos de Boyacá. Foto: Cortesía.

Tunja

Boyacá rechaza el secuestro de tres integrantes de la Policía Nacional, ocurrido este lunes festivo en la vía Cúcuta-Ocaña. Entre los uniformados se encuentran dos boyacenses: el mayor Fredy Alexis Russi González, oriundo de Pauna, y la patrullera Erika Tatiana Monroy, oriunda de Tunja.

El tercer uniformado secuestrado es el patrullero Yesid Medina Traslaviña. La situación generó un pronunciamiento del Gobierno de Boyacá, que expresó su rechazo y pidió acciones inmediatas para lograr el regreso de los policías.

En el comunicado, la administración departamental hizo un “llamado urgente al Gobierno nacional para que despliegue todas las capacidades disponibles de la Fuerza Pública para lograr su pronta liberación, y garantizar su regreso sanos y salvos a sus hogares”.

Solidaridad con las familias

El Gobierno de Boyacá también manifestó su solidaridad con los familiares de los tres uniformados y elevó un llamado a respetar la vida y la integridad de quienes cumplen labores de seguridad en el territorio nacional.

“Reiteramos nuestro llamado al respeto irrestricto por la libertad, la vida y la integridad de todos los ciudadanos, y de manera especial la de los policías y soldados, quienes trabajan diariamente por la seguridad de los colombianos”, señala el comunicado.

La administración departamental aseguró que desde Boyacá se solidarizan con las familias de los policías y mantienen sus oraciones por su pronta liberación.

Finalmente, el Gobierno de Boyacá enfatizó: “La libertad y la vida son derechos que debemos defender y proteger siempre”.