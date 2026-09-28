Moneda de $200 que costaría hasta $80.000 pesos ¿Por qué? Estas son las características especiales

Moneda de $200 pesos con cinco puntas. Fotos Getty Images y Banco de la República

Las monedas y billetes con detalles especiales en sus diseños son considerados llamativos por varios coleccionistas, al haber pocos o únicos ejemplares en circulación. Esto demanda el interés de las personas en adquirirlos por sumas de dinero que superan ampliamente el valor original de estos.

Estos defectos considerados como poco frecuentes son la principal razón de por qué este dinero en efectivo es tan solicitado por expertos dentro de los mercados de coleccionistas.

Ese es el caso de una serie de monedas de $200 que presentan un defecto de fábrica, el cual las diferencia entre otras ordinarias del mismo valor.

¿Qué características tiene la moneda de $200 que llega a venderse en $80.000?

La moneda de $200 que puede venderse en $80.000 corresponde al año 1995 y presenta un aspecto especial en los grabados de su cara, donde normalmente se aprecian cuatro puntas en los extremo.

A esta moneda, buscada por coleccionistas, la hace especial el hecho de llevar una punta extra en el centro.

Este detalle la convierte en un elemento que despierta el interés de los expertos en numismática, al estar estrechamente relacionado con la colección y preservación de este tipo de monedas o billetes.

Moneda de $200 con cinco puntas. Foto Banco de la República. Ampliar Moneda de $200 con cinco puntas. Foto Banco de la República. Cerrar

¿Qué es la numismática?

Se conoce como una disciplina que se encarga de estudiar, analizar y conservar todo tipo de papel moneda, medallas y otros objetos con valor histórico, único y conmemorativo.

Es por esto que cada detalle en la acuñación de las monedas o defectos en los diseños a la hora de la impresión de billetes, son revisados por expertos quienes estiman los valores en los que se podría comercializar esta moneda de $200 antigua con cinco puntas.

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¿Por cuánto se está comercializando la rara moneda de $200 pesos?

Según expertos, en este campo el valor que podría adquirir la persona propietaria de una de estas monedas ronda entre los $20.000 y $80.000, incluso llegando a superar ese rango dependiendo del estado en la que se encuentre y si cumple con todas las especificaciones solicitadas.

La moneda se puede adquirir por ventas en sitios web, compra ventas presenciales y en espacios donde coleccionistas venden o intercambian este tipo de elementos.

¿Desde y hasta cuándo se produjeron las antiguas monedas de $200?

Según el Banco de la República esta moneda inicio con su producción y circulación el 1 de junio de 1994 acuñadas por la Casa de Moneda de Ibagué, con base al acuerdo dispuesto en la Resolución Externa 9 de marzo 15 de 1994 de la Junta Directiva del Banco de la República.

La moneda fue diseñada por Dicken Castro, ganador del concurso convocado con la finalidad de presentar un nuevo diseño. El diseñador se inspiró en el anverso de la moneda con el diseño de un “volante de huso de la cultura Quimbaya” realizado por el diseñador gráfico y artista colombiano Antonio Grass.

La moneda cesó su fabricación por el Banco de la República entre los años 2011 y 2012, dando paso a la actual moneda de $200 con un nuevo diseño y estilo inspirado en la biodiversidad del país.

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