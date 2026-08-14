Una mujer fue atacada con ácido presuntamente por su compañero sentimental en Ciénaga, Magdalena

Magdalena

Una joven identificada como Tatiana Castro Blandón, sufrió graves lesiones en el rostro y el pecho luego de ser atacada con una sustancia química, aparentemente ácido, en un hecho que habría sido perpetrado presuntamente por su ex pareja sentimental.

El caso de Tatiana Castro Blandón vuelve a poner en el centro de la discusión la violencia contra las mujeres y la necesidad de fortalecer las medidas de prevención, atención y protección para las víctimas.

La joven es estudiante del programa de Licenciatura en Literatura y Lengua Castellano del Centro para la Regionalización de la Educación y las Oportunidades del Centro Tutorial de Ciénaga, de la Universidad del Magdalena; institución que rechazó los hechos.

Dos menores de edad fueron rescatados:

Personal de la Seccional de Investigación Criminal -Sijín- con apoyo de unidades del grupo de Infancia y Adolescencia de la Policía Metropolitana de Santa Marta, logró el rescate de dos menores de edad, hijas de la joven.

Según la información entregada por las autoridades se logró el rescate de dos menores de edad tras un presunto ejercicio arbitrario de la custodia. Los menores se encuentran bajo custodia del Instituto Colombiano del Bienestar Familiar, recibiendo la valoración médica correspondiente.

Sobre el estado de salud de la joven se conoció que fue remitida a una clínica privada en Valledupar, para recibir atención especializada, tras ser atacada.