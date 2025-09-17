Polémica en Santa Marta por videos de presuntos “castigos sociales” ordenados por un grupo armado

Santa Marta

En Santa Marta hay preocupación por videos donde personas piden perdón públicamente por robos o peleas barriales. Según las grabaciones, esto sería una orden de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada,ACSN, grupo ilegal que les estaría imponiendo este “escarmiento” para perdonarles la vida.

Los hechos han despertado inquietud y temor entre los ciudadanos, pues más allá de la veracidad de las acusaciones contra los señalados, se estaría consolidando un mecanismo de control social paralelo al de las autoridades.

“Las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra me perdonaron la vida por robarme cuatro motos, dos en el callejón de San Jorge y dos en Pescaito. Y hace tres días me robé otra en Pescaito y se la vendí al señor Juan de San Martín, que vive por el parquecito. Mis acompañantes eran Roniel y Fayu de Taganga”, afirmó un joven en redes sociales.

Las organizaciones sociales y líderes comunitarios alertan que este tipo de situaciones no solo vulneran la dignidad de las personas expuestas, sino que además evidencian que las ACSN está asumiendo funciones que solo le corresponden al Estado: impartir justicia, sancionar conductas y “perdonar” la vida de alguien.

Hay que decir que, hasta el momento, las autoridades locales no se han pronunciado oficialmente sobre la autenticidad de los videos ni sobre la supuesta participación de las ACSN en estos hechos.