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19 ago 2026 Actualizado 20:08

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Nueve municipios están en alerta ante posibles crecientes súbitas de ríos y quebradas en Córdoba

Las autoridades ambientales declararon la alerta roja en el río Canalete y emitieron alerta amarilla para el río Sinú

Río Sinú. Foto: Caracol Radio/Claudia Hernández.

Río Sinú. Foto: Caracol Radio/Claudia Hernández.

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La Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y San Jorge (CAR – CVS), advirtió que nueve de los 30 municipios de Córdoba estarían en alerta ante la continuidad de las lluvias que podrían originar desbordamientos en ríos como el Sinú y Canalete. Se trata de Tierralta, Valencia, Montería, San Pelayo, Lorica, San Bernardo del Viento, San Antero y Canalete.

Se mantienen alertas hidrológica en varias cuencas del departamento de Córdoba ante la probabilidad de crecientes súbitas e incrementos en los niveles de los ríos y quebradas. Se recomienda vigilancia permanente en zonas ribereñas, pasos viales y áreas susceptibles a inundación”, informó la CAR – CVS.

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Sobre la cuenca del río Canalete, la autoridad ambiental declaró “alerta roja por probabilidad de crecientes súbitas y sus afluentes”.

Por su parte, sobre la cuenca alta del río Sinú emitió alerta amarilla “por probabilidad de incrementos súbitos en los niveles del río Sinú y sus afluentes en la parte alta”.

Claudia Hernández

Claudia Hernández

Abogada y periodista. Trabajó en W Radio durante 9 años y actualmente es corresponsal del Sistema Informativo...

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