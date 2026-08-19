Nueve municipios están en alerta ante posibles crecientes súbitas de ríos y quebradas en Córdoba

Montería

La Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y San Jorge (CAR – CVS), advirtió que nueve de los 30 municipios de Córdoba estarían en alerta ante la continuidad de las lluvias que podrían originar desbordamientos en ríos como el Sinú y Canalete. Se trata de Tierralta, Valencia, Montería, San Pelayo, Lorica, San Bernardo del Viento, San Antero y Canalete.

“Se mantienen alertas hidrológica en varias cuencas del departamento de Córdoba ante la probabilidad de crecientes súbitas e incrementos en los niveles de los ríos y quebradas. Se recomienda vigilancia permanente en zonas ribereñas, pasos viales y áreas susceptibles a inundación”, informó la CAR – CVS.

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Sobre la cuenca del río Canalete, la autoridad ambiental declaró “alerta roja por probabilidad de crecientes súbitas y sus afluentes”.

Por su parte, sobre la cuenca alta del río Sinú emitió alerta amarilla “por probabilidad de incrementos súbitos en los niveles del río Sinú y sus afluentes en la parte alta”.