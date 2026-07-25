Autoridades alertan ante posible llegada de la fragata portuguesa a la zona costera de Córdoba

Autoridades ambientales alertan ante posible llegada de la fragata portuguesa a la zona costera de Córdoba. Foto: Archivo Caracol. / Stuart Westmorland

La Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y San Jorge (CAR –CVS) advirtió vía comunicado que “en atención a los eventos naturales que se han presentado en el departamento, a causa del fenómeno del Niño, se ha generado variaciones en el oleaje y mares de leva en los municipios costeros, motivo por el cual se han evidenciado migraciones y proliferaciones de especies silvestres, como la fragata portuguesa o también conocida como agua mala”.

“La presencia de fragata portuguesa en las playas de los municipios costeros del departamento responde a los resultados de estos fenómenos y eventos naturales, que conllevan a la deposición de individuos en las zonas de balnearios o áreas rocosas”, agregó.

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¿Qué es la fragata portuguesa?

La autoridad ambiental detalló que la fragata portuguesa es un invertebrado que, pese a su fisonomía, puede constituirse como una amenaza para las personas que entren en contacto directo con ella, ya que libera un veneno tóxico que genera picazón de intenso dolor y en algunas ocasiones puede ser letal.

“Como acción preventiva, la CVS invita a las comunidades de las regiones costeras, estar alerta ante los reportes realizados por la presencia de la especie Physalia physalis, conocida comúnmente como fragata portuguesa en las costas del Caribe Colombiano”, indicó.

“Se recomienda a los operadores turísticos y sector hotelero a estar atentos a sus visitantes, debido a que, al ser una especie llamativa, les puede causar curiosidad para manipularlas. Y en caso de evidenciar individuos en sus zonas de balnearios, se debe restringir el acceso al mar, no caminar descalzos en la playa y evitar cualquier contacto directo con la especie, así se encuentre muerta, ya que la toxicidad de las células permanece por una o dos semanas aún fuera del agua”, sostuvo la CAR – CVS.

Finalmente, recomendó permanecer alerta ante cualquier avistamiento de esta especie e informar oportunamente su presencia para que el equipo de Gestión del Riesgo, con el apoyo de las alcaldías municipales, adopte las medidas preventivas correspondientes.