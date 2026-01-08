Tras definitivo IPC: ¿Cuánto sube el arriendo si paga $1.000.000 o $2.000.000 al mes?

Arriendos que NO deberían subir con el próximo IPC del DANE: ¿Por qué? Le explicamos // Caracol radio

En Colombia hay cerca de 7,4 millones de hogares que viven en arriendo, es por esto, que es importante saber cómo funciona el aumento del Índice de Precios al Consumidor (IPC), que es un dato importante para definir el aumento.

Cabe destacar que este aumento no entra en vigencia apenas se conoce el aumento del IPC, o cuando inicia el mes de enero en 2026, estos incrementos varían según los acuerdos entre arrendador y arrendatario.

Para el 2026, las reglas siguen siendo claras bajo la Ley 820 de 2003, que regula el arrendamiento de vivienda urbana: el bolsillo de los inquilinos dependerá directamente del comportamiento de la inflación.

¿Cuánto puede subir el arriendo?

El incremento máximo legal para los contratos de vivienda no podrá superar el Índice de Precios al Consumidor (IPC) total del año 2025.

El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) es el encargado de revelar esta cifra que oficialmente para este 2026 quedó en 5.1%

¿Cuánto sube el arriendo si paga $1.000.000 o $2.000.000 al mes?

Para entender el impacto y cómo funcionaría el incremento si usted paga de arriendo entre 1 o 2 millones, en Caracol Radio hacemos un ejercicio práctico.

Si usted paga actualmente un arriendo de $1.000.000.

El incremento máximo sería de %51.000 (el 5,1% de ese valor).

Su nuevo canon mensual, al momento de renovar contrato en 2026, sería de $1.051.000.

Ahora, teniendo en cuenta que el canon de arrendamiento que usted en este momento es de 2 millones de pesos, entonces quedaría de la siguiente manera:

Si usted paga actualmente un arriendo de $2.000.000.

El incremento máximo sería de 102.000 (el 5,1% de ese valor).

Su nuevo canon mensual, al momento de renovar contrato en 2026, sería de $2.102.000

Estos cálculos responden directamente a la fórmula legal que vincula el aumento del arriendo con el IPC del año anterior: canon base × (1 + IPC).

Aumento: $1.000.000 x 0,051 = $51.000

Nuevo valor: $1.000.000 + $50.000 = $1.051.000

¿Cómo se mide el IPC?

De acuerdo con el DANE, el proceso metodológico para calcular el IPC incluye estos pasos:

Cada mes, el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) recolecta precios de los bienes y servicios en múltiples establecimientos y canales comerciales en 38 ciudades del país. Esto incluye:

Tiendas de barrio

Supermercados

Plazas de mercado

Grandes superficies

Establecimientos de servicios (salud, educación, transporte, etc.)

El DANE asigna ponderadores según la importancia del gasto que representa cada artículo en el consumo de los hogares, con base en la Encuesta Nacional de Presupuesto de los Hogares (ENPH). (DANE)

Esto significa que productos que los hogares compran con más frecuencia (como alimentos básicos o transporte) tienen mayor impacto en el cálculo que otros menos comunes.

Una vez obtenidos los precios y los ponderadores, el DANE compara los precios actuales con los del periodo base (un periodo de referencia) y calcula las variaciones porcentuales de cada artículo y grupo, que se agregan para obtener el IPC total y los índices por grupos de gasto.