Gobierno anunció alivios en servicios públicos por tres meses y subsidios de arriendo en Risaralda

This handout picture released by the Colombian Presidency press office shows Colombia's President Abelardo de la Espriella (L) speaking during a meeting with the armed forces after the earthquake in Quibdo, Choco department, Colombia on August 10, 2026. A magnitude 7.4 earthquake struck Colombia on August 10, 2026, and killed at least 111 people, damaged more than 1,500 buildings, and left an unknown number of people buried under rubble. The government declared a state of emergency to attend to the quake that shook several cities across the coffee-producing region, the Pacific coast, and neighboring Latin American countries, sending terrified residents racing into the street. (Photo by Handout / Colombian Presidency / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT "AFP PHOTO / COLOMBIAN PRESIDENCY" - HANDOUT - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS / HANDOUT

El presidente Abelardo De La Espriella anunció nuevas medidas para atender a las familias afectadas por la emergencia en Risaralda, entre ellas alivios durante tres meses en el cobro de los servicios públicos en todo el departamento.

La medida busca reducir la presión económica sobre los hogares que enfrentan las consecuencias de la emergencia y facilitar la recuperación de las comunidades afectadas.

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De la Espriella anunció que durante tres meses hará alivios en el cobro de servicios públicos para los habitantes de Risaralda, una medida que aplicará en todo el departamento como acciones para atender las necesidades de las familias afectadas.

Por otro lado, el jefe de Estado anunció que implementará subsidios de arriendo para las personas que hayan resultado afectadas y necesiten una alternativa de vivienda mientras avanza la atención de la emergencia.

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