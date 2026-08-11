Gobierno anunció alivios en servicios públicos por tres meses y subsidios de arriendo en Risaralda
El mandatario solicitó al ministro de Vivienda, realizar el censo para poder realizar el respiro económico.
El presidente Abelardo De La Espriella anunció nuevas medidas para atender a las familias afectadas por la emergencia en Risaralda, entre ellas alivios durante tres meses en el cobro de los servicios públicos en todo el departamento.
La medida busca reducir la presión económica sobre los hogares que enfrentan las consecuencias de la emergencia y facilitar la recuperación de las comunidades afectadas.
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De la Espriella anunció que durante tres meses hará alivios en el cobro de servicios públicos para los habitantes de Risaralda, una medida que aplicará en todo el departamento como acciones para atender las necesidades de las familias afectadas.
Por otro lado, el jefe de Estado anunció que implementará subsidios de arriendo para las personas que hayan resultado afectadas y necesiten una alternativa de vivienda mientras avanza la atención de la emergencia.
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Daniela Puerto
"Periodista de la Universidad del Rosario con mención en Relaciones Internacionales y énfasis en el...