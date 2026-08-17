Cúcuta Deportivo anuncia su nuevo DT, que estuvo presente en el Mundial 2026

Cúcuta Deportivo anunció a su nueevo director técnico. Se trata del argentino Nicolás Chiesa, que viene de ser analista de la selección de mayores de Ecuador. Desde el año 2020, primero bajo el mando de Gustavo Alfaro, Chiesa se había dedicado a analizar los jugadores ecuatorianos que jugaban en Europa.

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A los motilones los venía dirigiendo el venezolano Richard Páez, que fue contratado el 5 de febrero del presente año de cara a luchar por mantener la máxima categoría. Sin embargo, el equipo atraviesa una crisis futbolística, sumando tan solo 17 puntos en 22 partidos desde su regreso a la primera división, por lo cual se tomó la decisión de terminar su vínculo con el club por “mutuo acuerdo”.

Experiencia del nuevo DT

La única experiencia de Chiesa a cargo de un equipo fue del Floriana, un club de Malta, en el que estuvo en el 2018. El técnico solo dirigió 14 partidos, ganó 5, empató 5 y perdió 4. Un año después de su inicio como DT, pasó a ser jefe de scouting de Boca Juniors, donde también estuvo tan solo un año.

A principios del año 2020, comienza su carrera en selecciones de la mano de Gustavo Alfaro, del cual fue asistente durante 802 días, completando 33 partidos. Su siguiente paso fue Independiente de Avellaneda, donde volvió a ejercer como asistente, esta vez del legendario Carlos Tévez, al cual acompañó durante 32 partidos.

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Para el año 2024, recién salido del club argentino, volvió a ser el asistente técnico de Ecuador, esta vez de Sebastián Beccacece, con el cual consiguió la clasificación a la Copa del Mundo 2026.

Esta ocasión será su segunda como director técnico y Cúcuta apuesta por él debido a su recorrido mundialista.

Actualidad del Cúcuta Deportivo

El equipo actualmente se encuentra en la decimosexta casilla del torneo clausura con tan solo un punto en tres partidos. Afortunadamente para el Cúcuta, sus rivales directos en la tabla del descenso tampoco han sumado; en dicha tabla es último con 17 puntos en 22 partidos, lo que lo deja con un promedio de 0.772. Jaguares, su rival más próximo, tiene 19 puntos en 23 juegos, promedio de 0.826.

El equipo tendrá una alta carga deportiva en los partidos que vienen debido a la reprogramación que sufrió la liga debido al terremoto que sacudió el país el pasado 10 de agosto.

Próximos partidos del conjunto Motilón

vs Inter de Bogotá - Jornada 2 (pendiente)

Fecha: Miércoles 19 de agosto

Hora: 6:00 PM

Estadio: General Santander

vs Independiente Medellín - Jornada 6

Fecha: Sábado 22 de agosto

Hora: 8:15 PM

Estadio: Atanasio Girardot

vs Alianza Valledupar - Jornada 7

Fecha: Martes 25 de agosto

Hora: 8:00 PM

Estadio: General Santander

vs Deportes Tolima - Jornada 8

Fecha: Domingo 30 de agosto

Hora: 8:20 PM

Estadio: Manuel Murillo Toro