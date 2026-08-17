Jhon Lucumí hace historia: es el cuarto colombiano en llegar a la Juventus

Jhon Lucumí hace historia: es el cuarto colombiano en llegar a la Juventusy. (Photo by Alberto Gandolfo - Juventus/Juventus FC via Getty Images) / Alberto Gandolfo - Juventus

Jhon Janer Lucumí ya es oficialmente jugador de la Juventus. El defensor colombiano fue anunciado en la madrugada de este lunes 17 de agosto como nuevo refuerzo del conjunto de Turín, que acordó con Bologna el traspaso definitivo del central por 20 millones de euros, además de posibles variables de hasta dos millones. El futbolista firmó contrato hasta el 30 de junio de 2030.

Con su llegada a la Vecchia Signora, Lucumí se convierte en el cuarto colombiano que ha tenido vínculo con la Juventus. El caleño se une a Andrés Tello, Juan Guillermo Cuadrado y Juan David Cabal, quienes escribieron capítulos diferentes en la historia de los futbolistas del país en el club italiano.

¿Quiénes fueron los otros colombianos en Turín?

El primero fue Andrés Tello. El mediocampista llegó desde Envigado a las categorías inferiores de la Juventus cuando tenía 18 años. Aunque no alcanzó a disputar un partido oficial con el primer equipo, sí hizo parte de la plantilla que conquistó la Supercopa de Italia de 2015 y participó en un amistoso frente al Borussia Dortmund ese mismo año.

Lea también: Video: Óscar Perea debutó en la Liga MX con gol en triunfo del América ante San Luis

Después llegó Juan Guillermo Cuadrado, quien se convirtió en el colombiano más importante en la historia del club. El extremo antioqueño fichó en 2015 y permaneció ocho temporadas en Turín. Durante ese periodo disputó 314 partidos, marcó 26 goles y consiguió once títulos, entre ellos cinco Serie A y cuatro Copas de Italia. Su rendimiento y longevidad lo llevaron incluso a portar el brazalete de capitán en diferentes encuentros.

El tercer colombiano fue Juan David Cabal. El defensor llegó en 2024 procedente de Hellas Verona y firmó un contrato inicialmente hasta 2029. Su etapa en el club ha estado marcada por una lesión que interrumpió su continuidad, aunque ha alcanzado a dejar actuaciones destacadas, como un gol ante Bologna.

Jhon será presente y futuro:

Ahora es el turno de Lucumí. A sus 28 años, el defensor llega después de consolidarse en Italia con Bologna y de ser uno de los habituales de la Selección Colombia. Juventus apuesta por su velocidad, fortaleza en los duelos y capacidad para sacar el balón desde el fondo.

El colombiano afronta así uno de los mayores desafíos de su carrera. Después de formarse en Deportivo Cali, pasar por el fútbol belga con Genk y consolidarse en la Serie A, Lucumí tendrá ahora la oportunidad de defender una de las camisetas más importantes del fútbol europeo.

Le podría interesar: Cristiano Ronaldo pone fecha a su retiro: El portugués revela cuándo dejaría el fútbol profesional

Su llegada también vuelve a reunir a dos colombianos en la plantilla de Juventus, pues Juan David Cabal continúa vinculado al club. La presencia de ambos defensores representa una nueva etapa para el fútbol colombiano en Turín, donde Cuadrado dejó la vara considerablemente alta.

Con el contrato firmado hasta 2030 y una inversión cercana a los 20 millones de euros, la Juventus deja claro que Lucumí no llega como una apuesta pasajera: el colombiano forma parte del proyecto con el que el club italiano busca volver a competir por los grandes títulos.