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25 jul 2026 Actualizado 16:24

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CAR ordena frenar de inmediato una construcción en zona de protección hídrica

La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca ordenó la suspensión inmediata de actividades de construcción y disposición de residuos en un predio rural del municipio, tras evidenciar posibles afectaciones a una quebrada y al recurso suelo.

Autoridad ambiental suspende obra de vivienda y depósito de escombros en Pacho, Cundinamarca

Autoridad ambiental suspende obra de vivienda y depósito de escombros en Pacho, Cundinamarca

Autoridad ambiental suspende obra de vivienda y depósito de escombros en Pacho, Cundinamarca
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Cundinamarca ⋅ La CAR impuso una medida preventiva de suspensión inmediata sobre actividades de construcción y disposición inadecuada de residuos de construcción y demolición (RCD) en un predio ubicado en la vereda Llano de la Hacienda, zona rural de Pacho, Cundinamarca. La decisión se tomó tras identificar posibles afectaciones a una ronda de protección hídrica y al recurso suelo en la zona.

Lea también: Habitantes de Soacha denuncian mala calidad del agua: alcalde pide intervención de autoridad

Según la autoridad ambiental, durante visitas técnicas realizadas por profesionales de la Dirección Regional de Rionegro se detectó una construcción dentro de la ronda de protección de una quebrada, además de la disposición inadecuada de escombros, actividades que representan un riesgo para el recurso hídrico, el suelo y los ecosistemas asociados.

El director de la Regional Rionegro de la CAR, Alejandro Fiquitiva Casallas, explicó que se materializó la medida preventiva de suspensión de una construcción de vivienda al interior de la ronda de protección de un predio en la vereda Llano de la Hacienda, así como de la disposición inadecuada de residuos de construcción y demolición. El funcionario indicó que era importante advertir a la comunidad que este tipo de actividades están prohibidas y atentan contra los recursos naturales y el medio ambiente.

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