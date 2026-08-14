Registraduría tendrá trámites gratis para quienes perdieron documentos en el terremoto: así funciona

Tras el terremoto de magnitud 7,4 que afectó gravemente todo el occidente de Colombia, se han ido conociendo los dramas humanos de quienes lo perdieron todo en medio de la tragedia. Es así como, en medio del caos, muchas personas quedaron en la calle, sin la oportunidad ni siquiera de tener a la mano los documentos de identidad.

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Es así como, en atención a esta necesidad fundamental para los damnificados, la Registraduría Nacional anunció la activación de un programa con el que busca brindar soluciones para garantizar el derecho a la identificación de estas personas desde los mismos territorios donde hoy se vive la situación de desastre.

Según explicó a través de un comunicado, este plan busca acercar los servicios de la entidad para las personas que perdieron sus documentos de identidad o se encuentran en condiciones de vulnerabilidad y necesitan sacar duplicados. Este plan se desplegará en los departamentos más afectados: Valle del Cauca, Chocó, Risaralda, Caldas y Quindío.

¿Cómo funciona la unidad móvil de la Registraduría por el terremoto?

La Registraduría anunció que, debido a la emergencia por el terremoto, las personas directamente afectadas podrán acceder a trámites como duplicados y expedición de documentos de manera gratuita, “con el propósito de remover barreras y facilitar el ejercicio efectivo de su derecho a la identificación”.

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El despliegue será de la siguiente manera:

Risaralda: La Unidad de Atención a Personas en Condición de Vulnerabilidad (UDAPV) trasladó una unidad móvil al departamento de Risaralda, ubicada frente al Hospital San Jorge de Pereira.

La Unidad de Atención a Personas en Condición de Vulnerabilidad (UDAPV) trasladó una unidad móvil al departamento de Risaralda, ubicada frente al Hospital San Jorge de Pereira. Valle del Cauca: Fueron instaladas cuatro estaciones móviles de servicio con antenas satelitales en los municipios de Sevilla, Roldanillo, El Cairo y El Águila. En Cali habrá jornadas de trámites de identificación el jueves 20 y el viernes 21 de agosto en los albergues establecidos por las autoridades locales.

Fueron instaladas cuatro estaciones móviles de servicio con antenas satelitales en los municipios de Sevilla, Roldanillo, El Cairo y El Águila. En Cali habrá jornadas de trámites de identificación Chocó : El jueves 20 y el viernes 21 de agosto se llevarán a cabo jornadas de identificación en Quibdó con estaciones móviles de servicio. También se busca extender estas jornadas a Alto Baudó, Nóvita, Medio Baudó, Bajo Baudó, Litoral del San Juan, Istmina, Condoto, Medio San Juan y Tadó.

: El jueves 20 y el viernes 21 de agosto se llevarán a cabo jornadas de identificación en Quibdó con estaciones móviles de servicio. También se busca extender estas jornadas a Caldas y Quindío: Los trámites se están realizando bajo “modalidad de exoneración por condición de víctima de catástrofe”, garantizando el acceso gratuito a los servicios de registro civil e identificación a los afectados.

Registraduría brinda facilidades para obtener documentos de defunción

Desafortunadamente, otro trámite que se ha vuelto fundamental a causa de la tragedia en el país es la expedición de actas de defunción de las personas que han fallecido en los derrumbes y colapsos de edificaciones.

En ese sentido, la Registraduría anunció la adopción de una medida excepcional y transitoria para facilitar la inscripción de las defunciones ocurridas entre el 7 y el 21 de agosto de 2026, en los departamentos de Valle del Cauca, Chocó, Risaralda, Caldas y Quindío.

La institución anunció que, con motivo de la emergencia, las defunciones que no puedan ser inscritas dentro del plazo legal de dos días contados a partir del momento del hecho no serán consideradas extemporáneas. Dadas las circunstancias, no será obligatorio presentar la orden del inspector de Policía para la inscripción en el registro civil.