Concierto ‘Colombia: Voces por la Vida’ : fecha, artistas y cómo apoyar tras el terremoto

“Colombia: Voces por la Vida” es la iniciativa de Vive Claro Distrito Cultural que reunirá artistas, promotores, medios de comunicación, productores y marcas alrededor del mismo objetivo: acompañar y ayudar a las víctimas más afectadas por el terremoto.

¿Cuándo es el concierto ‘Colombia: Voces por la Vida’ ?

El próximo domingo 23 de agosto, artistas nacionales e internacionales, al igual que miles de personas detrás de la música, donarán su trabajo, sus servicios y talento, sin cobrar honorarios ni costos directos, para que esta jornada sea posible. Se trata de una iniciativa inspirada en la solidaridad y en la convicción de que, cuando el país necesita ayuda, todos pueden elegir ser parte de la solución.

Por medio del comunicado, Vive Claro Distrito Cultural señaló que el 100% de los fondos recaudados serán donados a la organización sin ánimo de lucro Presentes Corporación para apoyar la reconstrucción de las zonas más afectadas junto a un comité de ejecución y seguimiento.

¿Quiénes son los artistas?

La lista de artistas confirmados hasta el momento tiene a Andrés Cepeda, Beéle, Bonka, ChocQuibTown, Daniel Habif, Draco Rosa, Eladio Carrión, Galy Galiano, Grupo Niche, Hamilton, Juan Duque, Juliana, Laura Pérez, Maisak, Manú, Manuel Medrano, Miguel Bosé, Nanpa Básico, Pedro Capó, Sebastián Yatra, Silvestre Dangond y Timo.

Por otra parte, Karol G tendrá una participación especial (vía livestream) y se suma en colaboración con su fundación Con Cora.

El mismo espíritu de solidaridad reúne a varios actores de la industria del entretenimiento en Colombia y la región; entre ellos se encuentran A&C, Canal RCN, Candela, CMN, Diario La República, Diomar García Eventos, Línea Estratégica Latam, MegaLive, MOVE Concerts, OCESA Colombia, Páramo Presenta, RCN Radio, Stage Eventos y Producciones, Touring The World, Vibra, Vibras Lab, Villalón Group y Vive Claro Distrito Cultural, junto a muchos aliados que se siguen sumando a la causa, aportando infraestructura, equipos, plataformas y su capacidad de comunicación para que la jornada sea posible.

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¿Cómo apoyar ‘Colombia: Voces por la vida’?

Las personas pueden apoyar la iniciativa así no se encuentren en la ciudad de Bogotá.

Todos pueden realizar donaciones a partir de $100.000 COP a Presentes Corporación a través de Ticketmaster.co. Las personas que hagan el aporte recibirán entradas para asistir al ‘Colombia: Voces por la Vida’ el próximo 23 de agosto en el Vive Claro Distrito Cultural.

a Presentes Corporación a través de Ticketmaster.co. Las personas que hagan el aporte recibirán entradas para asistir al ‘Colombia: Voces por la Vida’ el próximo 23 de agosto en el Vive Claro Distrito Cultural. Es posible sumarse a la causa, así no asista al evento . Cada aporte es una forma de ser parte de la solución y que muchas familias colombianas puedan volver a tener un techo para vivir.

. Cada aporte es una forma de ser parte de la solución y que muchas familias colombianas puedan volver a tener un techo para vivir. Empresas y organizaciones también pueden ser parte de la causa. Para conocer cómo hacer aportes empresariales, escriba al correo info@vocesporlavida.com para recibir toda la información para canalizar su contribución.

Para conocer cómo hacer aportes empresariales, escriba al correo info@vocesporlavida.com para recibir toda la información para canalizar su contribución. Cada donación, sin importar de qué parte de Colombia o del mundo venga, se une al mismo propósito: acompañar a las comunidades afectadas y ayudar a la reconstrucción de Colombia.

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