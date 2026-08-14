¿Qué ciudades continúan en toque de queda tras terremoto de 7.4 en Colombia? Esto se sabe

Imagen de Pereira después del terremoto tomada de Colprensa Imagenes (Crédito: Juan F Henao) // Letrero de toque de queda tomada de Pereira en vivo

Durante la mañana del 10 de agosto, Colombia sufrió un fuerte terremoto de magnitud 7,4, cuyo epicentro se ubicó en San José del Palmar, Chocó, de acuerdo con el Servicio Geológico Colombiano. El movimiento telúrico ocurrió a las 7:34 a. m. y tuvo una profundidad de 103 kilómetros.

El terremoto provocó afectaciones en diferentes departamentos del país, especialmente en zonas como Chocó, Valle del Cauca, Risaralda, Caldas y Quindío. Entre las ciudades que han registrado mayores daños se encuentran Cali, Pereira, Manizales, Armenia y Quibdó.

zonas afectadas por el terremoto en Colombia

Durante la emergencia, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) ha entregado diferentes balances sobre las afectaciones provocadas por el terremoto. En la mañana del 14 de agosto, entregó un nuevo reporte en el que se indica:

56.448 familias y 135.179 damnificados.

287 personas fallecidas.

3.975 personas heridas.

378 personas desaparecidas.

354 personas rescatadas.

79.108 viviendas averiadas.

13.077 viviendas destruidas.

121 edificios colapsados.

238 centros de salud colapsados.

2.486 centros educativos colapsados.

2.093 centros comunitarios colapsados.

254 vías afectadas.

87 acueductos afectados.

50 puentes vehiculares afectados.

7 puentes peatonales afectados.

5 aeropuertos afectados.

169 animales rescatados.

338 animales afectados.

Ante la magnitud de la emergencia, varias administraciones municipales adoptaron medidas especiales para facilitar las labores de rescate, garantizar la movilidad de los organismos de emergencias y reforzar la seguridad en las zonas afectadas.

Una de las principales medidas implementadas durante los primeros días fue el toque de queda nocturno, aunque su duración y alcance han variado de acuerdo con el avance de la situación.

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Hay toque de queda en Cali

En Cali, la Alcaldía decretó un toque de queda durante las primeras noches posteriores al terremoto. Sin embargo, la administración distrital informó que el jueves 13 de agosto se eliminó el toque de queda, debido al avance de las labores de rescate, atención de la emergencia y el buen comportamiento de los ciudadanos.

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Toque de queda en Pereira

En Pereira, una de las ciudades más afectadas por el terremoto, también se implementó un toque de queda durante los primeros días de la emergencia. La medida se concentró inicialmente en sectores específicos de la ciudad y estuvo acompañada por otras restricciones destinadas a facilitar las labores de atención y seguridad.

Sin embargo, actualmente la principal medida que permanece en Pereira está relacionada con la restricción en la circulación vehicular, por lo que no debe confundirse.

Dosquebradas

En Dosquebradas, la Alcaldía expidió medidas especiales de seguridad después del terremoto. El municipio estableció un toque de queda entre las 6:00 p. m. y las 6:00 a. m., como medida preventiva para facilitar la atención de la emergencia y garantizar la seguridad de los habitantes.

La medida fue establecida hasta el viernes 14 de agosto; además, Dosquebradas adoptó otras restricciones de movilidad relacionadas con la emergencia, por lo que no todas las limitaciones vigentes corresponden al toque de queda.

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Manizales

En Manizales, las autoridades también adoptaron medidas nocturnas durante la emergencia provocada por el terremoto. El toque de queda se estableció como una medida de seguridad para facilitar las labores de los organismos de socorro y evitar riesgos adicionales durante la noche.

La medida se mantuvo durante los primeros días de la emergencia y está prevista hasta el viernes 14 de agosto, con horario de 12:00 a. m. a 5:00 a. m. Además , de la implementación de medidas adicionales de movilidad para facilitar el desplazamiento de los organismos de emergencia. Entre ellas se encuentra un pico y placa temporal, que comenzó el 14 de agosto y está previsto hasta el 31 de agosto.

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Armenia

En Armenia, anunciaron medidas especiales después del terremoto. Aunque el toque de queda implementado durante la emergencia no se mantiene actualmente como una medida permanente. Las autoridades han concentrado sus acciones posteriores en facilitar la atención de las personas afectadas.

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¿Qué restricciones continúan este viernes 14 de agosto?

A medida que avanzan las labores de rescate y atención de los damnificados, varias ciudades han comenzado a levantar los toques de queda que fueron establecidos durante las primeras noches de la emergencia. Cali ya levantó la medida, mientras que en Dosquebradas el toque de queda va hasta este viernes 14 de agosto.

En otras ciudades, como Pereira y Manizales, continúan las medidas especiales de seguridad y movilidad. Por ello, para este viernes 14 de agosto, las restricciones no son iguales en todas las ciudades afectadas y dependen de las decisiones adoptadas por cada administración municipal.

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