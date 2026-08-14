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14 ago 2026 Actualizado 13:18

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Las víctimas por el terremoto en Colombia alcanzan los 285 muertos y 3.975 heridos, según la UNGRD

De acuerdo con la UNGRD, hasta el momento el terremoto de 7.4 registrado el pasado lunes deja 379 personas desaparecidas y 354 personas rescatadas.

Terremoto Colombia. (Photo by Samir Rojas/Getty Images)

Terremoto Colombia. (Photo by Samir Rojas/Getty Images) / Getty Images

Terremoto Colombia. (Photo by Samir Rojas/Getty Images)
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La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) entregó un nuevo balance sobre la emergencia provocada por el sismo de magnitud 7,4 registrado el pasado 10 de agosto en San José del Palmar, Chocó.

Con corte a las 6:30 de la mañana de este 14 de agosto, la entidad reportó que la emergencia deja afectaciones en 15 departamentos y 426 municipios del país.

Las cifras oficiales indican que 45.523 familias y 102.263 personas han resultado afectadas por el movimiento telúrico.

En cuanto al impacto sobre la población, el reporte señala que 285 personas han fallecido, 3.975 han resultado heridas y 379 continúan desaparecidas. Además, los organismos de socorro han logrado rescatar a 354 personas.

Vivienda e infraestructura

La afectación sobre la infraestructura también continúa en aumento. Hasta el momento, se reportan 73.455 viviendas averiadas, 12.828 viviendas destruidas y 121 edificios colapsados.

La entidad aclaró que las cifras relacionadas con las viviendas continúan en proceso de verificación, debido a que equipos de ingenieros y técnicos siguen llegando a las zonas afectadas para inspeccionar las estructuras y confirmar el estado real de las edificaciones.

Salud y vías

El sector salud registra 240 centros asistenciales afectados, mientras que 2.205 instituciones educativas y 1.208 centros comunitarios presentan daños.

La emergencia también ha impactado la red de transporte y los servicios públicos. El balance oficial da cuenta de 210 vías afectadas, 73 acueductos con daños, 44 puentes vehiculares afectados, 13 puentes peatonales comprometidos y cinco aeropuertos con algún tipo de afectación.

En materia ambiental y de protección animal, la UNGRD informó que 169 animales han sido rescatados y 247 han resultado afectados.

Claudia Camila Vargas

Claudia Camila Vargas

Comunicadora Social y Periodista de la Pontificia Universidad Javeriana. Incorporada en Caracol Radio...

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