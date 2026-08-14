Corea del Sur conmemora el legado de las ‘mujeres de Consuelo’, ¿Qué son y por qué se recuerdan?

Estatua que muestra a Japón (representado de manera figurada) pidiendo disculpa a una de las mujeres de consuelo | Yonhap News | Korea.net

Hoy se conmemora el Día Internacional de las ‘Mujeres de Consuelo’, una jornada dedicada a recordar una de las violaciones de derechos humanos más graves y silenciadas del siglo XX. Hoy, Seúl y diversas ciudades del mundo lideran homenajes y movilizaciones para honrar la memoria de más de 200.000 mujeres y adolescentes sometidas a esclavitud sexual militar por el Ejército Imperial Japonés antes y durante la Segunda Guerra Mundial.

El 2019 se develaron varias estatuas en tamaño natural, instaladas en un parque de Seúl, para honrar la memoria de las mujeres víctimas de la esclavitud sexual | Korea.net Ampliar El 2019 se develaron varias estatuas en tamaño natural, instaladas en un parque de Seúl, para honrar la memoria de las mujeres víctimas de la esclavitud sexual | Korea.net Cerrar

¿Quiénes eran las ‘mujeres de consuelo’?

El término “mujeres de consuelo” (comfort women) fue el eufemismo oficial utilizado por las tropas japonesas para encubrir una red sistemática de explotación y cautiverio.

Entre 1932 y 1945, miles de jóvenes, en su mayoría de Corea, pero también de China, Filipinas y otros territorios ocupados, fueron reclutadas mediante engaños, promesas falsas de empleo o secuestros directos.

Los mandos militares crearon estas estaciones de explotación con la excusa de reducir las violaciones descontroladas en el frente y contagiar enfermedades.

Sin embargo, en la práctica, las prisioneras vivieron en condiciones inhumanas bajo abusos cotidianos.

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¿Cómo terminaron los abusos a las ‘mujeres de consuelo’?

A diferencia de otras instituciones, este sistema nunca se abolió formalmente ni se desmanteló por vía legal. Su fin llegó abruptamente con la rendición incondicional de Japón y el colapso de la Segunda Guerra Mundial en agosto de 1945.

Ante la inminente llegada de los ejércitos aliados, las tropas militares abandonaron a miles de prisioneras a su suerte en zonas de conflicto y quemaron expedientes, registros y documentos oficiales para ocultar la evidencia y evitar juicios por crímenes de guerra.

Al terminar la guerra en 1945, las estaciones se desmantelaron, pero la tragedia continuó. Muchas víctimas no sobrevivieron; las que regresaron a sus hogares sufrieron graves secuelas físicas y psicológicas, sumadas al estigma social que las obligó a guardar silencio por casi medio siglo.

En la foto se ve la estatua de Kim Hak-soon, quien fue la primera mujer coreana en dar un testimonio sobre su vida como mujer de consuelo el 14 de agosto de 1991. Durante sus últimos años de vida, se dedicó al activismo y a pedir una disculpa por parte del Gobierno japonés así como el reconocimiento de los hechos en los libros de historia.|Korea.net DB Ampliar En la foto se ve la estatua de Kim Hak-soon, quien fue la primera mujer coreana en dar un testimonio sobre su vida como mujer de consuelo el 14 de agosto de 1991. Durante sus últimos años de vida, se dedicó al activismo y a pedir una disculpa por parte del Gobierno japonés así como el reconocimiento de los hechos en los libros de historia.|Korea.net DB Cerrar

La historia cambió el 14 de agosto de 1991, cuando Kim Hak-Soon, una sobreviviente coreana, rompió el tabú y dio el primer testimonio público sobre lo ocurrido.

Su valentía impulsó a cientos de mujeres en toda Asia a alzar la voz.

“No soy una vergüenza para el mundo. La verdad debe salir a la luz para que una tragedia así nunca se repita”, expresaba Kim Hak-sun al exigir responsabilidad al Estado para reclamar y no repetir.

La conmemoración

Naciones Unidas declaró oficialmente que este sistema constituyó un crimen de guerra y esclavitud sexual militar. Aunque con el paso de los años se lograron algunas disculpas parciales e indemnizaciones diplomáticas, activistas y sobrevivientes han calificado las medidas como insuficientes.

Las organizaciones exigen hoy una disculpa estatal sincera y vinculante por parte de Japón, así como la inclusión transparente de estos hechos en los textos escolares para evitar el negacionismo.

Otra de las estatuas del 2019 en tamaño natural, instaladas en un parque de Seúl, honrando la memoria de las mujeres víctimas de la esclavitud sexual.|Korea.net Ampliar Otra de las estatuas del 2019 en tamaño natural, instaladas en un parque de Seúl, honrando la memoria de las mujeres víctimas de la esclavitud sexual.|Korea.net Cerrar

Desde 2018, el Gobierno de Corea del Sur oficializó el 14 de agosto como día nacional, convirtiendo esta fecha en un símbolo global para recordar que la violencia de género en tiempos de conflicto jamás debe quedar impune.

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