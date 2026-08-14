“No había esperanza de vida”: doloroso relato del tío de las trillizas que murieron tras terremoto. Foto: Redes sociales

Entre las historias que se han dado a conocer tras el terremoto ocurrido en Colombia el pasado 10 de agosto con epicentro en san Juan del Palmar, se destaca la de las trillizas Isabella, Ana María y Sofia que se encontraban en el edificio María Alvira con sus padres en Cali.

Jairo Hernán y Blanca Victoria, los padres de las trillizas, fueron encontrados sin vida, al igual que Sofía e Isabella quien fue la última en ser encontrada, por su parte, Ana María fue la única integrante de la familia que logró sobrevivir, ella fue trasladada a un centro asistencial y fue intervenida quirúrgicamente en la pelvis.

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