Exdirector de la UNGRD responde a controversia por la ayuda internacional tras el terremoto

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El exdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), Javier Pava, le salió al paso a las críticas por carta enviada a la Cancillería el pasado 11 de agosto, en la que inicialmente se establecía que el país no requería ayuda internacional especializada (USAR) para atender la emergencia generada por el terremoto de 7,4 en San José del Palmar, Chocó.

“A la hora, el país cuenta con más de 25 grupos con capacidades de búsqueda y rescate, que permiten atender las necesidades operacionales identificadas en las zonas afectadas. Con base en la evaluación realizada hasta el momento y en las capacidades nacionales disponibles, la Unidad Nacional para la Gestion del Riesgo de Desastres, a través del Programa de Búsqueda y rescate, considera que, en esta etapa de la emergencia, no es necesario solicitar ni activar el despliegue de equipos internacionales”, dice la carta enviada al canciller Omar Bula.

La respuesta del exdirector

A través de un video, el exfuncionario aseguró que el documento fue elaborado con base en la información disponible en ese momento y explicó que las necesidades de la emergencia cambiaron a medida que avanzó la evaluación de daños en los territorios.

El exdirector explicó que, posteriormente, sostuvo una reunión con el canciller, Omar Bula, para analizar las ofertas de apoyo presentadas por varios países, entre ellos Estados Unidos, Israel, El Salvador y Perú.

El exfuncionario aclaró que la autorización para el ingreso de equipos internacionales de búsqueda y rescate está regulada por protocolos técnicos específicos, debido a los riesgos asociados a este tipo de operaciones.

“Esto, en ningún caso, quiere decir que no se aceptan grupos de socorro o grupos de respuesta que vengan a contribuir o apoyar las labores de atención, porque son muchas las necesidades que existen”, puntualizó.

Ayuda de Estados Unidos

Como resultado de esa evaluación, se aceptó la ayuda ofrecida por Estados Unidos para fortalecer las capacidades tecnológicas y mejorar la coordinación de los equipos de búsqueda y rescate.

“Hacia las 3 de la tarde envié una nueva carta a la Cancillería aceptando la ayuda de Estados Unidos para esas actividades”, señaló.

Pava también reveló que horas más tarde solicitó la aceptación de ayuda humanitaria internacional, incluyendo alimentos, kits de aseo y la instalación de hospitales de campaña para reforzar la atención de los damnificados.

“Hacia las 5:20 de la tarde envié una nueva carta a la Cancillería solicitando que se aceptara el ofrecimiento de ayuda humanitaria en términos de kits de alimentos, de aseo e, incluso, que se habilitara la posibilidad de traer hospitales de campaña para ayudar en la respuesta en Chocó y en Pereira”, explicó.