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“No hemos recibido ninguna ayuda”: el llamado urgente de una víctima del terremoto en Chocó

Desde Chocó, epicentro del fuerte terremoto de 7,4 grados que sacudió Colombia el pasado 10 de agosto, se siguen haciendo llamados de auxilio para atender a damnificados.

Jenner Mosquera, residente de Quibdó, líder de una fundación llamada Compa María y afectado directo por el sismo, contó en 6AM W de Caracol Radio que su sector (Flores de Buenaño), no ha recibido ninguna ayuda humanitaria.

Según dijo, en las últimas horas recibieron la visita de miembros de las facultades de ingeniería civil, ingeniería ambiental y arquitectura de la Universidad Tecnológica del Chocó, pero “no se no se comprometieron a dar un veredicto porque la cosa es demasiado delicada”.

Respecto a las principales necesidades de su comunidad, aseguró que requieren “con urgencia alimentación, agua potable y unos alojamientos temporales”, pues lo las estructuras que no se derrumbaron en su totalidad, están bastante inestables y representan un peligro.

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“Tenemos muchas dificultades. Debe haber una coordinación, digamos, con lo nacional [...] porque lo municipal y lo departamental no tiene la capacidad instalada para resolver todos estos problemas que están en toda la periferia de Quibdó y otros municipios del departamento del Chocó”, añadió.

Asimismo, contó que se han presentado fuertes lluvias durante estos días posteriores al terremoto, por lo que las afectaciones ya existentes, se han intensificado “a un nivel de riesgo rojo”.

“El técnico de la universidad [Tecnológica del Chocó] que estuvo aquí, dio una medida que es roja y hay que salir inmediatamente”.

Jenner pidió a las autoridades competentes generar una comunicación óptima y funcional a nivel nacional para que todo el apoyo que está siendo suministrado desde diferentes lugares del país, también llegue a Quibdó y a su barrio.