¿Cómo acceder a los servicios de Seguros Sura tras terremoto en Colombia?: Presidente explica

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Juan David Escobar, presidente de Seguros Sura, desde el Congreso ANDI, habló en los micrófonos de 6AM W de Caracol Radio, sobre las ayudas y alivios que están dando a los afectados por el terremoto en Colombia.

De acuerdo con Escobar, como Seguros Sura tienen una operación muy grande en salud en la área de influencia del Valle y del Eje cafetero, donde “hay tantos damnificados, personas demandando salud”.

Asimismo, reveló que cuentan con casi 1’300.000 afiliados a Sura en salud, que ahora están demandando de la atención en salud, en medio de todas las dificultades. Por esto, contó que están trabajando primero en una identificación, en el talento humano.

“Se revisaron 1.800 personas, casi 2.900 personas en la región. Esos fueron los primeros dos días, después una evaluación de las sedes”, dijo.

Además, resaltó que en la región tienen 311 sedes entre propias y adscritas de terceros, de las cuales 21 no están operando por fallas, bien sea estructurales o de vecinos que no permiten, porque hay un edificio al lado que tiene una falla estructural.

“Estamos en toda una etapa de identificación, análisis, atención, reforzando equipos, todas las ayudas son bienvenidas por múltiples sectores, pero hoy nosotros estamos volcados a la atención inminente de la tragedia”, dijo.

¿Cómo acceder a los servicios?

“Tenemos varias sedes físicas donde las personas se pueden acercar a través de los asesores, a través de las líneas de atención. Para eso tenemos línea de atención telefónica, línea de atención WhatsApp y a través del gremio también hemos hecho unos puntos de identificación donde vamos a estar todas las aseguradoras”, dijo.

Adicionalmente. vienen difundiendo los canales de atención, tanto presencial, virtual, telefónico y a través de los asesores.