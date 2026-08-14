Tolima bajo doble emergencia: terremoto e incendios dejan más de 11.000 hectáreas devastadas

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En entrevista con 6AM W, la gobernadora del Tolima, Adriana Magali Matiz, se refirió a la compleja situación que atraviesa la región a causa del terremoto de 7,4 y una ola de incendios simultánea.

La gobernadora reportó graves daños en la infraestructura pública y residencial, así como la pérdida total de miles de hectáreas de cultivos.

En cuanto a los incendios, señaló que el departamento registra 31 conflagraciones activas en 15 municipios, que han arrasado con 11.000 hectáreas de vegetación. Entre los municipios más golpeados están San Luis y Valle de San Juan.

La mandataria regional destacó que el punto más crítico se ubica en el municipio Ortega, donde la capacidad local está desbordada. “Lo que nos hace falta son bombas de espalda, motobombas de motor, los batefuegos también... elementos de protección personal para nuestra gente, la dotación de bomberos, como son guantes, botas... más carrotanques necesitamos en el departamento”, explicó.

La gobernadora agradeció el apoyo de una brigada de bomberos enviada desde Risaralda para atender el incendio en Honda.

Por otro lado, el terremoto del pasado lunes 10 de agosto dejó un saldo de más de 200 instituciones educativas afectadas, 10 de ellas con una complejidad alta.

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