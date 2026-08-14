“La esperanza no se pierde”: Voluntarios y vecinos se unen para salvar vidas en el sector de Capri
Entre los rostros de esta emergencia destaca el de Nicolás Andrés Perdomo, un joven que decidió sumarse de manera voluntaria a las labores de remoción de escombros.
“La esperanza no se pierde”: Voluntarios y vecinos se unen para salvar vidas en el sector de Capri
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Maria José Castro
Comunicadora Social - Periodista con experiencia en investigación, periodismo digital y optimización...